Fontos hírt kapott Marco Rossi, fordulat Gulácsi Péter ügyében

2022. október 1. (hazai 4-0 a Bochum ellen) óta nem védett Gulácsi Péter a német labdarúgó-élvonalban. Az addig 7,5 éven át az RB Leipzig kezdőcsapatából kirobbanthatatlan magyar kapus 11 hónapig volt sérült, de tavaly szeptemberi felépülése óta is csak két Német Kupa-meccsen és egy gyakorlatilag már tét nélküli Bajnokok Ligája-csoportmeccsen kapott játéklehetőséget. Most végre fordul a kocka: helyettese, Janis Blaswich hetek-hónapok óta hibát, hibára halmoz, és a lipcseiek katasztrofális évkezdése (4-9-es gólkülönbséggel sorozatban három vereség) miatt is súlyos döntésekre kényszerül Marco Rose vezetőedző. Többek között kapuscserére.

Gulácsi Péter vasárnap 492 nap után védhet újra Bundesliga-meccsen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Blaswich legutóbb, múlt szombaton öt gólt a Stuttgart ellen, de a lipcsei kapuskérdést boncolgató német cikkek emlékeztetnek: nem csak most volt bizonytalan, már az óév utolsó két hónapjában is többször bakizott. A védési statisztikák többségében már a Bundesliga-mezőny utolsó negyedéhez tartozik, és október óta egyetlen mérkőzést sem hozott le kapott gól nélkül. Igaz, ez utóbbihoz köze van a magyar válogatott védőklasszis, Orbán Willi szeptemberi sérülésének is, aki éppen mostanában kezd újra játékba lendülni.

De azt, hogy Blaswich is ludas a Lipcse mélyrepülésében, jelzi a drukkerek véleménye. Január elején még a szurkolók 83 százaléka voksolt mellette Gulácsi ellenében, most viszont egy hasonló online szavazáson már – kedd délelőtti állás szerint – a kétharmaduk a magyar kapust tenné a kezdőcsapatba vasárnap (17.30, tv: Aréna4), a Schäfer Andrást is soraiban tudó Union Berlin elleni bajnokin.

Orbán után Gulácsi nagy visszatérése újabb remek hírt jelentene a nyári Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott hívei és Marco Rossi szövetségi kapitány számára.

A német sajtóban a Bild szinte követeli Gulácsi visszatérését („Gulácsival ki a krízisből – Miért kell Rosének MOST kapust cserélnie” címmel, és „Mikor, ha nem most?!” felkiáltással). Egy helyi lap, a lipcsei Volkszeitung rovatvezetője pedig már kész tényként ír a hétvégi kapuscseréről. A német Sky Sports riportere szerint a közelgő visszatérés miatt utasították vissza a magyar kapus nottinghami ajánlatát.

Update zu Peter #Gulácsi: Der Ungar möchte Leipzig auf den letzten Metern des Wintertransferfensters nicht verlassen. @NFFC hat zwar Interesse, es liegt aber keine mündliche Einigung vor. Nottingham würde den Keeper gern ausleihen.



Gulácsi will bleiben & @RBLeipzig ihn auch… pic.twitter.com/p7nReFo37i — Philipp Hinze (@philipphinze24) January 27, 2024



Marco Rose legutóbb a spanyolországi edzőtábor után nyilatkozott a kapuskérdésről. Akkor dicsérte Gulácsit, mondván, most már két egyes számú, egyenrangú kapussal számolhat a keretében. Azóta mégis mindhárom bajnokin Blaswich védett – már, amikor védeni tudott.