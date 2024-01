Kiderült, Gulácsi mikor védhet újra Lipcsében

Az RB Leipzig híreivel foglalkozó Rblive.de szerint félreértelmezték Marco Rose vezetőedző szavait azok, akik úgy gondolták: tavasszal felváltva véd majd a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős Bundesliga-élcsapat két rutinos kapusa, Janis Blaswich és a súlyos sérüléséből tavaly őszre felépült korábbi alapember, Gulácsi Péter. A tréner arról beszélt, hogy a magyar válogatott légiós immár egy szintre ért a beugrójaként német válogatott kerettaggá lett posztriválisával, így most két egyese van. Ez azonban (ellentétben például a Bild minapi cikkével) nem jelenti azt, hogy „őrült rotálással” egyenlően is kapnak játéklehetőséget.

Gulácsi Péterre újra számít lipcsei edzője – februárban jöhet el az ő ideje (Fotó: AFP)

Továbbra is Blaswich marad az első számú kapus Lipcsében – ugyanakkor jó hír Gulácsi számára, hogy ha nem is rögtön, és nem is a meccsek felén, de tavasszal a tervek szerint többször védhet majd, mint az őszi mellőzése során.

A közeljövőben konkrétan arra számíthat a mára újra topformába lendült korábbi lipcsei magyar csapatkapitány, hogy a februárban és márciusban sűrűsödő meccsprogramban rábíznak pár meccset. A német bajnokságban féltávnál negyedik RB Leipzig a Német Kupából kiesett ugyan címvédőként, de a Real Madrid elleni BL-selejtezői miatt lesznek heti két mérkőzést hozó időszakai. Ekkor jöhet el újra Gulácsi ideje, aki a 2022 októberében elszenvedett térdsérüléséig hét és fél éven át kihagyhatatlan alapember volt. Most azonban egy online szurkolói szavazás szerint a voksolók 83 százaléka amondó, Blaswich maradjon a kezdőcsapatban.

Már kérdés, hogy Blaswich az utóbbi időben elkövetett hibákat, és tartós formaromlása esetén akár változhat is a sorrend kettejük között.

Blaswich és Gulácsi is leginkább azért küzd majd a tavasszal jutó játékpercekben, hogy jó formában védve bekerüljön hazája válogatott keretébe a nyári Európa-bajnokságra – ahol az A csoport második játéknapján, június 19-én éppen egymással mérkőzik majd meg a házigazda német és a magyar csapat.

Blaswichot tavaly novemberben, 32 éves újoncként hívta be először Julian Nagelsmann szövetségi kapitány, igaz, sem a törökök (2-3), sem az osztrákok ellen (0-2) nem dobta mély vízbe. A Nationalelfbe olyan klasszisok pályáznak, mint Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (Barcelona) vagy éppen Kevin Trapp (korábban PSG, most Eintracht Frankfurt). Amint felépült, Gulácsit is meghívta a magyar válogatott őszi meccseire Marco Rossi, de mindvégig Dibusz Dénes védett, aki legalább olyan kitűnően élt a Gulácsi sérülése adta lehetőséggel, mint klubszinten Blaswich.