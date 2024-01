Gulácsinál új helyzet állt elő, edzője négyszemközt közölte vele a döntést

Miután tavaly szeptemberre – 11 hónap után – felépült súlyos térdsérüléséből, Gulácsi Péter egész ősszel hiába küzdött az „igazi” visszatéréséért: a 33 éves magyar klubikon csak két Német Kupa-meccsen és egy már tét nélküli Bajnokok Ligája-találkozón védhette az RB Leipzig kapuját. A mérkőzések zömében a kidőlésekor vészmegoldásként mély vízbe dobott, és remekül helytállt Janis Blaswich bizonyított. Kiválóan, hiszen 32 évesen először behívták a német válogatott keretbe. A korábbi csapatkapitány Gulácsi most végre jó hírt kapott: tavasszal mégis több lehetőséget kaphat a BL-nyolcaddöntős Bundesliga-élcsapatban, ami a nyári Európa-bajnokság miatt is fontos számára.

Gulácsi Péter mostanra bombaformába lendült, többet érdemel az állandó kispadozásánál (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Marco Rose vezetőedző számára luxusproblémát jelent, hogy két remek kapusa van a keretben. A téli szünetig egyértelműen letette a voksát Blaswich mellett, sőt a 2024-es év első tétmeccsén (hazai 0-1 az Eintracht Frankfurt ellen) is, de a Bild úgy értesült, Gulácsi is sokkal több szerepre számíthat. Ezt a tréner mindkét kapusával közölte, négyszemközti beszélgetések során.

„Mostantól két egyesünk van – ez valószínűleg eddig is benne volt a csillagok állásában, de most már sportszakmailag is így van.”

Mindketten teljesen egy szinten vannak. Péter nagyon jó benyomást tesz az új évben, az edzőtáborban és a felkészülési meccsünk rá jutó félidejében is csúcs volt.

„Optimális esetben valamikor leülünk egymással és azt mondjuk: ilyen volt az edzéshét, valahogy most Pete van soron. És ezt nem feltétlenül kell megelőznie hibának. És akkor Pete-et tesszük a kapuba”

– idézte a Bild a lipcsei trénert.



A lap szerint a Gulácsi, Blaswich páros tervezett rotálása „őrült ötlet”, amilyenhez hasonlóra emberemlékezet óta nem volt példa a német topligában. Pontosabban legutóbb az 1960-as évek végén a Hertha kapusai – Volkmar Gross és Gernot Fraydl – részesült hasonló bánásmódban. Ellenzi a megoldást a lipcsei klubnál játékosmegfigyelőként dolgozó egykori (kelet)német válogatott kapus, Perry Bräutigam is:

„A szerda-szombat ritmusú hetek előtt el kell dőlnie, ki az első számú kapus. Nem lehet mindig cserélgetni. Egy kapusnak biztonságra van szüksége. Valaki mellett el kell köteleződni, ez nagyon fontos” – intett a szakember hétvégén a Sky adásában.

Most Rose és a kapusedző Frederik Gössling mégis így vágná át a gordiuszi csomót. A hónapok óta tartó fejtörést az okozta, hogy Gulácsi – bár keresztszalag-szakadása és egy fertőzés okozta második műtét miatt eleinte az is kérdéses volt, folytathatja-e a karrierjét – tökéletesen felépült. Az őt kifogástalanul helyettesítő korábbi harmadik számú kapus, Blaswich az utóbbi meccseken (talán éppen a rivális okozta nyomás miatt?) olykor hibázott ugyan, de edzője nem akarta egyből lecserélni. Másrészt viszont a 7,5 éven át a kapuból kirobbanthatatlan magyar légiós is többet érdemel a kispadkoptatásnál.

Napok vagy hetek kérdése Gulácsi visszatérése? Egyelőre kérdés, hogy Gulácsi Péter már szombaton (18.30, tv: Aréna4), az éllovas Bayer Leverkusen elleni hazai rangadón lehetőséget kap-e, vagy majd a februárban kezdődő sűrűbb menetelés során, amikor az RB Lepzig a bajnokság mellett a Real Madrid elleni nyolcaddöntőit (február 13. és március 6.) játssza.

Az új év első meccsén újra Blaswich védett, de Rose szavai alapján bármikor Gulácsira bízhatja a kaput, aki már csak a nyári, németországi Eb-szereplése miatt is védeni akar. Addig ugyanis vissza akarja szerezni a helyét Marco Rossi válogatottjának kezdőcsapatában is Dibusz Dénestől, aki – akárcsak klubjában Blaswich – remekelt a helyén.