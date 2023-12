Szuper hírt kapott Gulácsi, itt a várva várt nagy esélye

Az ősz folyamán már arról cikkezett a német sportsajtó, hogy Gulácsi Péter többé nem léphet pályára az RB Leipzig labdarúgócsapatában. Sokak szerint a csaknem egyévnyi lábadozás után szeptemberre felépült magyar kapusnak a Wolfsburg elleni Német Kupa-kiesés volt az utolsó esélye, és januárban klubot kell váltania, ha játszani akar. Ehhez képest a korábban 7,5 évig a kezdő tizenegyből kirobbanthatatlan volt csapatkapitány védett a Young Boys elleni utolsó Bajnokok Ligája-csoportmeccsen (2-1), és Marco Rose vezetőedző legfrissebb nyilatkozata szerint a téli szünetben Gulácsi akár vissza is szerezheti a helyét a német topcsapatban.

Gulácsi ősszel csak három meccsen védhetett, de januárban fordulhat a kocka (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Már csak azért is nőnek a 33 éves, 51-szeres magyar válogatott kapus esélyei, mert a helyetteseként bő egy évig remeklő, német válogatott keretbe is behívott Blaswich egyre többet bakizik. A lipcseiek utóbbi öt mérkőzéséből háromszor is súlyos hibát követett el a kapuban.

„Hónapokig arról faggattak, hogyan lehet Blaswich ennyire remek kapus. Erre most valóban volt három olyan szituáció, amikor bátor volt – azt is akarom, hogy bátor maradjon – és nem jött be, de ettől még ugyanaz a nagyszerű kapus, aki két hónappal ezelőtt volt. Sokat beszélgetünk ezekről a helyzetekről, és Janis az első, aki előáll és azt mondja: «Ezt jobban kellett volna megoldanom»”

– mondta jelenlegi első számú kapusának hibáiról Rose, majd áttért Gulácsi „Pete” helyzetére is.

„Fontos nekünk, hogy Pete felvegye a ritmust, azt akarom, hogy januártól konkurenciaharc legyen a posztért – ennyi, és kész. Mindannyian profik vagyunk. Freddy (Frederik Gössling kapusedző – a szerző) alaposan szemügyre veszi majd őket. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy bármilyen formában is kétely ébredt volna bennem Janis iránt. Sokkal inkább azt jelenti, hogy örülünk Pete teljes felépülésének, annak, hogy visszatért, és hogy egy jó verseny lesz köztük a pozícióért”

– hangsúlyozta Marco Rose.

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős RB Leipzig január 2-án áll munkába, és 13-án már az Eintracht Frankfurtot fogadja a Bundesliga 17. fordulójában. Ezt egy ötnapos spanyolországi edzőtábor előzi meg, Gulácsinak tehát ilyen rövid idő alatt kell majd meggyőznie kapus- és vezetőedzőjét, hogy jobb választás Blaswichnál.