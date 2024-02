„Nő az esélyem” – Főhet Marco Rossi feje, Gulácsi hadat üzent Dibusznak

Ami német klubcsapatánál, az RB Leipzignél 492 nap után sikerült a Bundesligában, arra a magyar válogatottnál legkorábban mintegy 18 hónap kihagyással lehet esélye Gulácsi Péternek: korábbi alapemberként, súlyos sérülése után visszatérni a kezdőcsapatába. A 2022 októberében keresztszalag-szakadást szenvedett kapus legutóbbi, 51. meccsén az olaszok elleni hazai Nemzetek Ligája-csúcsrangadón (0-2) védett a nemzeti csapatban. Azóta mind a 12 válogatott meccset a ferencvárosi Dibusz Dénes védte végig. Gulácsi türelmesen és kitartó munkával várta ki az esélyét lipcsei riválisa, Janis Blaswich mögött (vasárnap, az Union Berlin elleni 2-0 volt a nagy visszatérése) – most pedig Marco Rossit készül meggyőzni a nyári Európa-bajnokság előtt.

Vetélytársak, de egy a céljuk: Dibusznak boldogan gratulált Gulácsi a szerbiai Eb-selejtező bravúrgyőzelméhez (Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport)

A két helyzet hasonlósága mellett ugyanakkor a különbség is jelentős. Az új évet három vereséggel kezdő lipcsei csapat mély gödörbe került, Blaswich hetek-hónapok óta egyre többet hibázott. Válogatottunk ellenben a remekelő Dibusznak is köszönhetően, éppen a beszállása óta veretlenül, csoportelsőként jutott ki az Eb-re. Vagyis Gulácsi két edzője közül csak a német Marcónak, Rosénak volt oka a kapuscserére, az olasz-magyar Marcónak, Rossinak nincs.

„Az oly hosszú kihagyásom után számomra fontos volt, hogy a felépülésem után hónapokig a legmagasabb szinten edzettem. Abban az időszakban is a gázra léptem, amikor nem én voltam az első számú kapus, és keményen dolgoztam azért, hogy valamikor újra megkapjam az esélyt. A rövid téli felkészülés során is igyekeztem jól edzeni. Mostanában sokszor játszottunk 11 a 11 ellenében, ez is jót tett nekem, nem volt olyan érzésem, hogy meccshiányom van”

– mondta az elmúlt hónapjairól Gulácsi Péter, hozzátéve: ahogy senki, természetesen ő sem kívánta, hogy a csapat botladozása miatt 2024-ben ilyen gyorsan bevessék megmentőként (sikerrel: 14 mérkőzés után zártak újra kapott gól nélküli mérkőzést).



A magyar klubikon hangsúlyozta, nagyon jó a munkakapcsolatuk Blaswichhal, kölcsönösen nagyra tartják és támogatják egymást a csapat érdekében. Ez a helyzet a válogatottnál is Dibusszal.

„A selejtezőkön kiválóan végezte a dolgát, nagyon sikeresek voltunk vele.

Hasonló a helyzet, mint itt, Lipcsében. Ha nyárig játszhatok itt, természetesen nő az esélyem arra, hogy talán a magyar válogatottban is a kapuba álljak.

De csak arra összpontosítok, hogy itt és most teljesítsek”

– mondta Gulácsi Péter.

Az Eb A csoportjában a házigazda Németországgal, Skóciával és Svájccal összesorsolt válogatottunk március 22-én a török, majd 26-án a koszovói csapat ellen játssza idei első két felkészülési mérkőzését.