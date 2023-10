Kitálaltak Szoboszlairól, Győzike reagált a botrányra

A Metropol heti legolvasottabb sportcikkei közül kettőnek is Szoboszlai Dominik volt az alanya. Az egyikben egy liverpooli lap a középpályás korábbi edzőit kérdezte meg, milyen volt tiniként Dominik. Arrogáns, önbizalommal telt, őrültnek nevezték őt, persze a szavak pozitív értelmében,

Az amerikai Jesse Marsch, az osztrák Red Bull Salzburg, majd a német testvércsapat, az RB Leipzig szakvezetőjeként 18 éves korától egyengette Szoboszlai útját.

– Már az első nap láttam rajta, mennyire bízik önmagában.

Határos az arroganciával, ahogy mindig is hitt abban, hogy nagy játékos lesz.

Fotó: AFP

Szoboszlai egyébként idén a Liverpoolban 8 bajnokin egy gólt szerzett, hivatalosan gólpasszt azonban még nem osztott ki. Az idei nyolcadik angol bajnokin újabb 90 percet játszott végig Szoboszlai Dominik. A Brighton ellen már megszokottá vált robotolása mellett ezúttal a két gólból is alaposan kivette a részét: az elsőnél remek passzt adott Luís Diaznak, két átadás után pedig Mohamed Szalah be is fejezte a támadást. A második találat előtt pedig ő támadott le sikeresen, ezt követően pedig lerántották a tizenhatoson belül, ami után büntető következett, amit szintén Szalah értékesített. A gólpassza azonban meghiúsult, mivel a holland Ryan Gravenberch az átadása után 4 méterről az üres kapu helyett a lécet találta el.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Óriási botrányt keltett a debreceni szurkolók viselkedése a Ferencváros–Debrecen NB I-es focibajnokin. A hazai VIP-páholyban foglalt helyet Gáspár Győző és családja, akit verbálisan támadtak meg a vendégszurkolók. A rasszista uszítás után Kubatov Gábor FTC-elnök is kiállt a roma előadó mellett.

Maga az érintett, Gáspár Győző a nool.hu-nak reagált az eseményekre.

Nagyon jól éreztem magam. Szurkolni mentünk, nem gyűlöletet uszítani. Ha ezzel foglalkoznék, rég nem lennék itt 24 éve

– mondta Győzike.