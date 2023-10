Hihetetlen, így toltak ki kétszer is társai Szoboszlaival – Videó

Az idei nyolcadik angol bajnokin újabb 90 percet játszott végig Szoboszlai Dominik. A Liverpool középpályása ezúttal a Brighton elleni összecsapáson (2-2) maradt végig a pályán, ismét nem érdemtelenül. A már megszokottá vált robotolása mellett ezúttal a két gólból is alaposan kivette a részét: az elsőnél remek passzt adott Luís Diaznak, két átadás után pedig Mohamed Szalah be is fejezte a támadást. A második találat előtt pedig ő támadott le sikeresen, ezt követően pedig lerántották a tizenhatoson belül, ami után büntető következett, amit szintén Szalah értékesített. Szoboszlai emellett egy újabb mérföldkőhöz is nagyon közel állt.

Tétmérkőzésen továbbra sincs gólpassza Szoboszlai Dominiknek (Fotó: Peter Powell)

Gólja hiába van már kettő is minden sorozatot figyelembe véve, asszisztot egyelőre csak felkészülési találkozón szerzett. A Brighton ellen erre viszont két remek lehetősége volt, mindkettő a második félidőben, társai azonban mindkét ziccert elpuskázták. Először a jobb szélen szaladt el, a centerezése pedig tökéletes volt Ryan Gravenberch-nek, aki azonban nagyjából négy méterről a felső lécet találta el egy gyakorlatilag üres kapus szituációban.

Nem sokkal később középről indult meg, majd ugratta ki a bal szélen Diazt, aki viszont szintén nem tudta gólra váltani a ziccerét. Az első tétmérkőzésen szerzett liverpooli gólpassz továbbra is várat magára, de teljesítményét így sem érheti panasz, 7,7-es értékelésével a második legjobb lett a vörös mezesek közül, egyedül a duplázó Szalah (8,0) előzte meg.

A videó megtekintése a YouTube-on feliratra kattintva érhető el. Gravenberch ziccere 1:26-tól, Diaz helyzete 1:34-től látható.

Szoboszlai következő jelenése már a magyar válogatott színeiben lesz, a nemzeti együttes október 14-én Szerbia ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt.