Őrült menetbe csöppent a Fradi, az új edző már mindenbe belekóstolt

Úgy gondolom, hogy a magyar foci magas szintet képvisel, a Kisvárda is erős ellenfél volt, amelyik nem adta fel. Nagyon is szeretem az ilyen focit, azért is jöttem ide. A Ferencváros egy nagy klub, gazdag történelemmel. Mi szeretünk sok góllal, akár 3-0-ra vagy 4-0-ra győzni, de néha be kell érnünk azzal, hogy maximálisan kontrolláljuk a mérkőzést. Az 1-0-s siker is ugyanúgy három pontot ér