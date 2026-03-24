Itt a bizonyíték: Az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai
Minden kiderül a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozott jelentéséből.
Bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai! - írja a ripost.hu.
A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentéséből kiderült, hogy a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel.
1. A Direkt36 által emlegetett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös,
NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja ezeket a személyeket.
2. A felderítés során kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.
3. Mindkét, egykor a Tisza Párt megbízásában álló érintett személy már régóta a hatóságok látókörében van. Az egyik érintett, M.T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.
A másik érintettet, H.D. tevékenységét egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük. Hackercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében.
4. H.D. és M.T. közösen kémszoftverek és speciális eszközök beszerzésén dolgozott, miközben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolatuk is volt.
A Nemzetbiztonsági Bizottság 2026. március 24-én nyilvánosságra hozott jelentéséből kiderült, hogy a Direkt36 cikkében említett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikus az ukránoknak is dolgozott, és szoros kapcsolatban állt a budapesti ukrán nagykövetséggel.
2025 júliusában érkezett bejelentés az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, amely szerint a két Direkt36 cikkében említett személy gyermekek online szexuális kizsákmányolására alkalmas eszközök beszerzését tervezte. A hatóságok ezt követően házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat és engedély nélkül birtokolt vagy gyártott haditechnikai eszközöket foglaltak le.
A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a személyeket.
A két személlyel szemben folytatott felderítés során a hatóságok megállapították, hogy H. D. számára 2020-ban R.M., egy magát észtnek valló személyként felajánlotta, hogy tanulmányokat folytathat a NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központjában. HD 2023 nyarán Tallinnba utazott, a helyi NATO-központban azonban nem járt, az állítólagos képzésről szóló dokumentum pedig hamisnak bizonyult. H. D. 2023 októberében R.M. kérésére Kijevben találkozott az „IT Army of Ukraine” képviselőivel, akikkel később titkosított kommunikációs csatornákon tartotta a kapcsolatot. H. D. együttműködött az Anonymous hackercsoport NB65 néven ismert ágával is, amellyel Ukrajnát támogató műveleteket hajtott végre, és több alkalommal is járt Ukrajna
Az ukránoknak dolgoztak a Tisza Párt informatikusai
2025 elején H. D. és MT közösen felvették a kapcsolatot egy ismert kémszoftvergyártó cég képviselőivel, és HD maga is megpróbált ilyen eszközöket beszerezni. Ebben egy európai uniós ország titkosszolgálata is segítséget nyújtott neki.
2025 májusában egy EU-tagállam budapesti nagykövetségén titkosszolgálati eszközöket mutattak be neki, majd egy „Rodri” néven bemutatkozó személlyel is találkozott, aki magát egy uniós ország hírszerzőjének adta ki, és a magyar belpolitikai helyzetről tett fel neki kérdéseket.
M.T. brit–magyar kettős állampolgárral szemben korábban már többször is indult büntetőeljárás informatikai bűncselekmények miatt, köztük számítógépes csalás és zsarolás
gyanújával. Az érintett személy többek között azt is állította, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat megszerezni. A vizsgálatok során kiderült, hogy jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű vállalattól származott, valamint 2019 óta érdeklődött titkosszolgálati vagy kettős felhasználású eszközök beszerzése iránt.
A vizsgálat megállapította azt is, hogy M.T. H.D-vel együttműködve részt vett olyan tárgyalásokban, amelyek kémszoftverek és más speciális eszközök beszerzéséről tárgyaltak.
