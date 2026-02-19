Az ukrán vezetés szándékos döntést hozott: kárt akarnak okozni Magyarországnak

A csütörtöki kormányinfót Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a szerdai kormányülés legfontosabb témája Magyarország olaj- és energiaellátása volt, ugyanis Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A kormány álláspontja szerint február 6-a óta nem lenne semmi akadálya az orosz kőolaj szállításának, de az ukránok politikai döntése miatt ez mégsem történik meg.

Az ukrán vezetés szándékos döntést hozott, hogy kárt akarnak okozni Magyarországnak és Szlovákiának!

Az ukránok gáncsoskodása ellenére is biztosított Magyarországon az ellátás. Felszabadították a stratégiai tartalékot és Horvátországon keresztül jönni fog 500 ezer tonna orosz kőolaj.

Vizsgáljuk az áram és földgázszállítás leállításának lehetőségét is

- emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve: a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz. A miniszter szerint további válaszlépések várhatók Magyarország részéről amennyiben nem indítják újra az ukránok a kőolajvezetéket.