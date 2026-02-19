RETRO RÁDIÓ

Az ukrán vezetés szándékos döntést hozott: kárt akarnak okozni Magyarországnak

Február 6-a óta nem lenne semmi akadálya az orosz kőolaj szállításának. Az ukránok gáncsoskodására keményen reagált Magyarország kormánya.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 12:14
A csütörtöki kormányinfót Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a szerdai kormányülés legfontosabb témája Magyarország olaj- és energiaellátása volt, ugyanis Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket. A kormány álláspontja szerint február 6-a óta nem lenne semmi akadálya az orosz kőolaj szállításának, de az ukránok politikai döntése miatt ez mégsem történik meg. 

Az ukrán vezetés szándékos döntést hozott - nyilatkozta Gulyás Gergely
Az ukrán vezetés szándékos döntést hozott - nyilatkozta Gulyás Gergely Fotó: Ladóczki Balázs

Az ukrán vezetés szándékos döntést hozott, hogy kárt akarnak okozni Magyarországnak és Szlovákiának!

Az ukránok gáncsoskodása ellenére is biztosított Magyarországon az ellátás. Felszabadították a stratégiai tartalékot és Horvátországon keresztül jönni fog 500 ezer tonna orosz kőolaj. 

Vizsgáljuk az áram és földgázszállítás leállításának lehetőségét is

- emelte ki Gulyás Gergely, hozzátéve: a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz. A miniszter szerint további válaszlépések várhatók Magyarország részéről amennyiben nem indítják újra az ukránok a kőolajvezetéket. 

 

