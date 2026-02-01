Szalay-Bobrovniczky Kristóf: vagy béke lesz vagy a III. világháború első fejezete íródik most

Komoly nemzetbiztonsági kockázatokat lát a jelenlegi nemzetközi helyzetben Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a háború kimenetele hosszú évekre meghatározhatja Magyarország és Európa sorsát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Bors)

Erőt kell merítenünk, össze kell fognunk és el kell juttatnunk mindenkihez azt az üzenetet, hogy ez nem játék, nagyon nagy a tét

– fogalmazott a honvédelmi miniszter Hatvanban a Háborúellenes Gyűlésen.

A miniszter szerint ma még nem látható, miként zárul az orosz–ukrán konfliktus, de a tét történelmi léptékű.

Azt remélem, hogy ha felvennénk így a jövőbe látó szemüveget, akkor néhány év múlva erre úgy tekinthetünk, hogy az orosz–ukrán háborút végre egy békefolyamattal lezártuk. De lehet, hogy a III. világháború első nagy csatájaként kell majd visszatekintenünk erre az időszakra. Ebből következik minden

– mondta.

Hangsúlyozta: éppen ezért szerinte a belpolitikai stabilitás is nemzetbiztonsági kérdés.

Ezért kell nagyon összetartani ennek a közösségnek, hogy ettől megvédjük Magyarországot, és ne engedjük azt, hogy olyan politikai formáció keveredjen valahogy a hatalom közelébe, aki enged minket belecsúszni a háborúba

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, hogy meglátása szerint Ukrajna megjelent a magyar belpolitikai térben

Már látjuk, hogy Ukrajna is elkezdett bele beszélni a magyar választási kampányba. Látjuk azt, hogy kijelölték azt, hogy nekik kell Magyarország

– fogalmazott.

A miniszter szerint ez súlyos fejlemény, amely tovább erősíti a kormány álláspontját: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból.

A Tisza párt szerepéről is markáns véleményt fogalmazott meg. A miniszter a Lázár-fórumon történtekre utalva így fogalmazott:

Látjuk, hogy mit csináltak a Lázár fórumon. Ez most a legfrissebb bizonyítéka annak, hogy ezek hangosak, erőszakosak, verekednek, követelőznek.

Elmondta: külső politikai erők is megjelentek a magyar ellenzéki térben:

Az ukránok pedig ezeket akarják hatalmon látni, mert most már a Tiszába is megérkeztek a brüsszeli globalista, sorosista emberek, akik ezt a rendszert szépen összerakják. Kapitány elvtárs meg az Orbán Anita képviselik azt a brüsszeli erőt, aki párosodva a Magyar Péter szektájával, ha lehetőség nyílik, be fogják rángatni Magyarországot a háborúba. Ebből nekünk ki kell maradnunk

– jelentette ki.

A honvédelmi miniszter reagált arra is, hogy Orbán Viktor Petőfi Sándor szavaival üzent Volodimir Zelenszkijnek. Sajnos ott tartunk, hogy Zelenszkij államelnök mindenféle képtelenségekkel megszólítja a magyar miniszterelnököt, ő pedig rá jellemzően elegánsan, stílusosan, magabiztosan, okosan és viccesen szokott válaszolni. Látszik a különbség.

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky.