Orbán Viktor meglepő versenyről beszélt

Nosztalgiázott a magyar miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 11:04
Módosítva: 2026.02.13. 12:06
Orbán Viktor nosztalgia nagymama

Nagymamájára emlékezett vissza Magyarország miniszterelnöke. „A nagymama töltött káposztája verhetetlen!” – írta Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalára.

"orbán viktor"
Nagymamájára emlékezett Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI)

A töltött káposzta kapcsán Orbán Viktor elmondta: „Minden karácsonykor főz édesanyám is, meg a lányaim is töltött káposztát. És a verseny neve az, hogy kié hasonlít legjobban a mama káposztájához.”

Nézd meg a teljes videót!

 

