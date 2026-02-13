Orbán Viktor meglepő versenyről beszélt
Nosztalgiázott a magyar miniszterelnök.
Nagymamájára emlékezett vissza Magyarország miniszterelnöke. „A nagymama töltött káposztája verhetetlen!” – írta Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalára.
A töltött káposzta kapcsán Orbán Viktor elmondta: „Minden karácsonykor főz édesanyám is, meg a lányaim is töltött káposztát. És a verseny neve az, hogy kié hasonlít legjobban a mama káposztájához.”
Nézd meg a teljes videót!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre