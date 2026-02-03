Itt a bejelentés: Orbán Viktor elárulta a győzelem titkát - videó
Orbán Viktor szerint ez az út a győzelemhez.
Orbán Viktor a Facebookon elmondta: Ebben az országban valójában azok vannak többen, akik hisznek a munkában, a családtámogatásban és a nemzeti értékekben.
Sokan vagyunk, győzni fogunk
- írta a Facebookon megosztott videójához Orbán Viktor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre