Orbán Viktor: Békéscsabán is a Fidesz a biztos választás
Fenruár 21-én szombaton Békéscsabán tartották meg a Háborúellenes Gyűlést. Orbán Viktor beszéde után Facebookon közölte:
Békéscsabán is a Fidesz a biztos választás!
Sokan vagyunk! Erősek vagyunk! Győzni fogunk!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre