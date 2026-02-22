Orbán Viktor: A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk!

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán is válaszolt a nézők kérdéseire. „Békéscsabán nem kell hosszan beszélni arról, miért veszélyes a háború, miután 1944. szeptemberében 56 bombázó 607 bombát dobott le, ami száz életet követelt” – idézte fel a miniszterelnök.

Békéscsabán is telt ház fogadta a Háborúellenes Gyűlés felszólalóit (Fotó: MW)

A háború sokkal gyorsabban jön, mint gondolnánk. A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha jó kormányod és nemzeti egységed van, kimaradhatsz belőle

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta: háború van, és van egy vita arról, miért tört ki. Az ukránok szerint az oroszok el akarják őket foglalni, míg az oroszok azt mondják, azért harcolnak, mert nem fogadják el az ukrán NATO-tagságot.

Ebben a háborúban minden héten meghal vagy hadirokkant lesz kilencezer ember. Ez havonta harmincezer, évente pedig 400 ezer ember.

Az unió pedig arra büszke, hogy annyi pénzt akar adni, hogy még két évig tartson a háború – emlékeztetett a kormányfő. Hozzátette: az ő érdekük is az lenne, hogy béke legyen.

Ha a nyugat-európaiak ezt támogatnák, akkor ennek a háborúnak már vége lenne. Az európaiak szerint azonban ezt a háborút folytatni kell – mutatott rá a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte Szerinte a kérdés az, hogy miért akarják ezt. Ő úgy látja, annak nehéz kijönni egy háborúból, aki maga lépett bele. Az amerikaiakat az előző elnök vitte bele. A németek és a franciák nem mondhatják, hogy tévedtek, mert nem bírná ki a kormányuk.