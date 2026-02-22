Fontos bejelentéssel érkezik Orbán Viktor
Friss bejegyzést tett közzé a miniszterelnök a közösségi oldalán.
„Ma reggelre összehívtam az Energiabiztonsági Tanácsot. Téma: az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések. Részletek hamarosan!” – posztolta Orbán Viktor vasárnap 8 óra 55 perckor a Facebook-oldalán.
Magyarország eddig két válaszlépést tett, miután Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéket: a kormány is leállította Ukrajna benzinellátását, illetve blokkolja a 90 milliárdos ukrajnai hadikölcsönt.
