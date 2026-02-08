- "Máshol nincs Európában ilyen, csak minálunk" - mutatjuk a szombathelyiek véleményét a februári támogatásokról
Bayer Zsolt: Csatahajón döntöttek a legnagyobb fegyvergyártók, így akarják folytatni a háborút
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen Bayer Zsolt is részt vett. Megosztott egy aggasztó történetet arról, hogyan akarják befolyásolni a háborút a fegyvergyártó cégek.
Bayer Zsolt publicista is részt vett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen, ahol elmondta, a legnagyobb fegyvergyártó cégek rá akarják venni Európa vezetőit, hogy minden erejükkel tovább támogassák az ukránokat és azon dolgozzanak, hogy a háború folytatódjon. Bayer Zsolt ezután azt is hozzátette, hogy a magyaroknál talán senki nem tudja jobban, milyen, amikor egy országban háború zajlik.
Hamburgban egy brit csatahajón ült össze november végén a 24 legnagyobb fegyvergyártó cég vezetője és ők közölték: nem számít, hogy Amerika nem fizeti tovább Ukrajnát és nem támogatja tovább a háborút. Majd ők ráveszik az uniós vezetőket, hogy akkor majd Európa csinálja
– mondta a publicista, akinek szavait a Bors idézte. Hozzátette, ebből ki kell maradni, mert a magyaroknál senki nem tudja jobban, hogy milyen egy háborús országban élni.
A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:
