Bayer Zsolt: Csatahajón döntöttek a legnagyobb fegyvergyártók, így akarják folytatni a háborút

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen Bayer Zsolt is részt vett. Megosztott egy aggasztó történetet arról, hogyan akarják befolyásolni a háborút a fegyvergyártó cégek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 11:56
Módosítva: 2026.02.08. 14:38
fegyvergyártó Bayer Zsolt Háborúellenes Gyűlés

Bayer Zsolt publicista is részt vett a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen, ahol elmondta, a legnagyobb fegyvergyártó cégek rá akarják venni Európa vezetőit, hogy minden erejükkel tovább támogassák az ukránokat és azon dolgozzanak, hogy a háború folytatódjon. Bayer Zsolt ezután azt is hozzátette, hogy a magyaroknál talán senki nem tudja jobban, milyen, amikor egy országban háború zajlik. 

Bayer Zsolt arról számolt be, hogy egy csatahajón egyeztettek a fegyvergyártók
Bayer Zsolt arról számolt be, hogy egy csatahajón egyeztettek a fegyvergyártók (Fotó: Ripost)

Hamburgban egy brit csatahajón ült össze november végén a 24 legnagyobb fegyvergyártó cég vezetője és ők közölték: nem számít, hogy Amerika nem fizeti tovább Ukrajnát és nem támogatja tovább a háborút. Majd ők ráveszik az uniós vezetőket, hogy akkor majd Európa csinálja

– mondta a publicista, akinek szavait a Bors idézte. Hozzátette, ebből ki kell maradni, mert a magyaroknál senki nem tudja jobban, hogy milyen egy háborús országban élni. 

A szombathelyi Háborúellenes Gyűlés itt nézhető vissza:


 

 

