Radics Béla: „Folytatódik a kamucunami!”

Látom, hogy most már a Vitézy is szörföt ragadott és felszállt arra a bizonyos kamucunamira, de tegyük már rendbe a dolgokat. Természetesen támogatjuk a térfigyelő kamarák hidakra való felhelyezését. De ezt úgy támogatjuk, hogy közben mi nem akartuk megszavazni a város csődköltségvetését. De megy a kamuzás, meg már megint a ferdítés, inkább nézd meg te a saját szemeddel, hogy mi történt.