Radics Béla: „Folytatódik a kamucunami!”

Felháborító videót tett közzé Radics Béla.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 16:17
Módosítva: 2026.01.29. 16:49
radics béla Karácsony Gergely Vitézy Dávid

„Folytatódik a kamucunami! Mielőtt bárki félremagyarázná: nem a kamerák ellen szavaztunk, és nem a hidak biztonsága ellen.” – írta Radics Béla a közösségi médiában, hozzátéve: „Mi azt szerettük volna, hogy ezeket meg lehessen szavazni anélkül, hogy közben el kellene fogadnunk a 2025-ös csődköltségvetést. Erre nem adtak lehetőséget. (Csak a szoki…). A felvételen pontosan látszik, mi történt.”

Radics Béla szerint tovább is megy a kamuzás és a ferdítés
Radics Béla szerint továbbra is megy a kamuzás és a ferdítés – Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

Látom, hogy most már a Vitézy is szörföt ragadott és felszállt arra a bizonyos kamucunamira, de tegyük már rendbe a dolgokat. Természetesen támogatjuk a térfigyelő kamarák hidakra való felhelyezését. De ezt úgy támogatjuk, hogy közben mi nem akartuk megszavazni a város csődköltségvetését. De megy a kamuzás, meg már megint a ferdítés, inkább nézd meg te a saját szemeddel, hogy mi történt.

– mondta Radics Béla. A felháborító videót itt tudod megtekinteni:

 

