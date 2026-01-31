Pajtók Gábor a Háborúellenes Gyűlésen videón üzent: nemet mondunk a háború finanszírozására!

Pajtók Gábor a Fidesz országgyűlési képviselője-jelölt 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen videón keresztül arról beszélt, hogy Eger városa a magyar történelem tükre. Az egri vár arra emlékeztet, hogy a békéért ki kell állni. „Itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot” – mondta Egerben Kossuth Lajos. Egerben mindnek tudja, hogy milyen egy háború.

Hevesi Tamás dallal nyitotta meg a hatvani Háborúellenes Gyűlést, ahová Pajtók Gábor videóüzenetet küldött / 2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan

Háborúellenes Gyűlés: soha nem volt ilyen fontos kiállni a béke mellett!

A Háborúellenes Gyűlésen Pajtók Gábor elmondta, hogy soha nem volt ilyen fontos a béke melletti kiállás

Brüsszelben azt akarják, hogy Magyarország finanszírozza a háborút, ez több nemzedékre kihatóan meghatározza a jövőnket. A béke melleti következetes kiállást, közösségeink biztonságát, a kiszámítható jövőt tekintjük elfogadhatónak. Keresztény emberként tiszteljük az emberi méltóságot.Soha nem volt még ilyen nagy szükség arra, hogy mi magyarok nemet mondjunk a háború finanszírozására.

Pajtók Gábor kiemelte, hogy ki tudunk állni értékeink mellett a Nemzeti Petíción keresztül.

