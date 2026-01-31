- Orbán Viktor: jobbra húz a szív – megható videót posztolt a miniszterelnök
Pajtók Gábor a Háborúellenes Gyűlésen videón üzent: nemet mondunk a háború finanszírozására!
Pajtók Gábor a Fidesz országgyűlési képviselő jelöltje 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy soha nem volt ilyen fontos a béke melletti kiállás, mint most! Mondjunk nemet a háború finanszírozására!
Pajtók Gábor a Fidesz országgyűlési képviselője-jelölt 2026. január 31-én, szombaton, Hatvanon a Digitális Polgári Körök által megrendezett kerülő Háborúellenes Gyűlésen videón keresztül arról beszélt, hogy Eger városa a magyar történelem tükre. Az egri vár arra emlékeztet, hogy a békéért ki kell állni. „Itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot” – mondta Egerben Kossuth Lajos. Egerben mindnek tudja, hogy milyen egy háború.
Háborúellenes Gyűlés: soha nem volt ilyen fontos kiállni a béke mellett!
A Háborúellenes Gyűlésen Pajtók Gábor elmondta, hogy soha nem volt ilyen fontos a béke melletti kiállás – írja a Ripost!
Brüsszelben azt akarják, hogy Magyarország finanszírozza a háborút, ez több nemzedékre kihatóan meghatározza a jövőnket. A béke melleti következetes kiállást, közösségeink biztonságát, a kiszámítható jövőt tekintjük elfogadhatónak. Keresztény emberként tiszteljük az emberi méltóságot.Soha nem volt még ilyen nagy szükség arra, hogy mi magyarok nemet mondjunk a háború finanszírozására.
Pajtók Gábor kiemelte, hogy ki tudunk állni értékeink mellett a Nemzeti Petíción keresztül.
A hatvani Háborúellenes Gyűlést a Hír TV online közvetítésében lehet élőben követni, illetve később visszanézni:
