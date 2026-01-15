RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor olyan kérdést tett fel, amire senki sem számított

Meglepetésvendég volt a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 16:03
orbán viktor gondosóra nyugdíjas

A Gondosóra program már egymillió idős honfitársunknak segít a legváratlanabb pillanatokban. Orbán Viktor ezt a kerek számot megünnepelve a Gondosóra egymilliomodik tulajdonosának személyesen adta át az eszközt. Amikor Orbán Viktor belépett Ildikó néni kapuját, az idős hölgy teljesen ledöbbent, de ezzel még nem volt vége. Orbán Viktor olyan kérdéssel kezdte, amelyre senki sem számított.

Orbán Viktor: Személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát

Személyesen adtam át Ildikó néninek a gondosórát. Vele együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!

- írta Facebook bejegyzésében a miniszterelnök.

Amikor Ildikó nénihez megérkezett Orbán Viktor vicces kérdéssel kezdte el a beszélgetést:

Van-e eladósorban lévő lány, ez itt a kérdés.

Az idős hölgy teljesen le volt döbbenve, majd Orbán Viktor tudtára adta, hogy már régóta nagy tisztelője.

