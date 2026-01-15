RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát

Gazdára talált az egymilliomodik Gondosóra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 13:50
Módosítva: 2026.01.15. 15:33
gondosóra idősek Orbán Viktor támogatás

Mint arról már beszámoltunk, fontos mérföldkőhöz érkezett a Gondosóra program, ugyanis meglett az egymilliomodik tulajdonosa ennek az eszköznek.

Orbán Viktor személyesen vitte ki a Gondosóra egymilliomodik tulajdonosának az eszközt. Egyúttal mindenkit arra bíztatott, hogy aki még nem igényelte, az tegye meg, mert a készülék életet menthet.

Személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát. Vele együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

