Orbán Viktor: Személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát
Gazdára talált az egymilliomodik Gondosóra.
Mint arról már beszámoltunk, fontos mérföldkőhöz érkezett a Gondosóra program, ugyanis meglett az egymilliomodik tulajdonosa ennek az eszköznek.
Orbán Viktor személyesen vitte ki a Gondosóra egymilliomodik tulajdonosának az eszközt. Egyúttal mindenkit arra bíztatott, hogy aki még nem igényelte, az tegye meg, mert a készülék életet menthet.
Személyesen adtam át Ildikó néninek a Gondosórát. Vele együtt már egymillió idős honfitársunk élt a lehetőséggel. Aki még nem tette, igényelje, mert életet menthet!
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre