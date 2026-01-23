Orbán Viktor: A béka is hazatért!
Így érkezett haza Brüsszelből Orbán Viktor.
Kemény napok állnak Orbán Viktor mögött, de végre ismét Magyarországon van. A hosszú út után, amely során Davost és Brüsszelt is megjárta Magyarország miniszterelnöke, addig nem távozott a repülőgéptől, amíg el nem búcsúztatott mindenkit, sőt, még a cipekedésbe is besegített.
A teljes Facebook videót itt tekintheted meg:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre