Ivkovicné Béres Tímea a Háborúellenes Gyűlésen: Magyarországon biztonságban élhetünk
A korábbi kiváló kosárlabdázó kisfilmben üzent a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen.
Ivkovicné Béres Tímea férje a háború idején költözött Jugoszláviából Magyarországra. Kisfilmben mondta el történetét.
Ivkovicné Béres Tímea a magyar kosárlabdázás megkerülhetetlen alakja, többszörös bajnok játékos, 108 alkalommal szerepelt a válogatottban. Ma sem szakadt el a sportágtól, Kecskeméten a nemzeti akadémia igazgatója. A korábbi kiváló center kisfilmben üzent a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten.
"Mi a sporton keresztül neveljük itt Kecskeméten a fiatalokat, bízom benne, hogy fényes jövőt tudunk nekik itt kínálni. Büszke vagyok az elmúlt 15 évre, ami itt az utánpótlássport területén végbement. Kecskemét városa is nagyon támogatja a fiatalokat."
Tímea férje, Ivkovic Stojan 1991-ben érkezett kosárlabdázóként hazánkba, éppen akkor, amikor otthonában, az akkori Jugoszláviában kitört a háború. Erről is beszélt a kétgyermekes édesanya.
Nyugodt, harmonikus kiegyensúlyozott életet élhetünk. Az én férjem szerb-horvát származású és én rajta keresztül saját szememmel tapasztalhattam meg, hogy milyen az, amikor egy országban háború zajlik. Úgyhogy én nagyon bízom benne, főleg, hogy két fiút nevelek édesanyaként, hogy továbbra is biztonságban élhetünk itt, hiszen a biztonság adja meg azt a lehetőséget, hogy az ember a fejlődésre, a növekedésre, a kiteljesedésre és a boldog családi életre koncentrálhasson. Úgyhogy itt Magyarországon egyelőre mi nagyon boldog életet élünk.
