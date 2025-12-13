RETRO RÁDIÓ

Tömeg a Háborúellenes Gyűlésen: Nem volt elég az első és a második világháború?

Negyedszerre is megrendezték a Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácsra. A tömegből megkérdezett emberek véleménye egyértelmű a háborúról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 11:14
Módosítva: 2025.12.13. 12:50
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés mohács béke világháború

Mohácsra szervezték a negyedik Háborúellenes Gyűlést, ahol újfent hatalmas tömeg gyűlt össze. A mostani háborús sóvárgásban fontos kiállni a béke oldalán. Ennek jelentőségéről a résztvevők is elmondták véleményüket - írja a Ripost.

Nagy tömeg a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
Nem véletlenül jönnek ilyen sokan a Háborúellenes Gyűlésre. Fotó: MW / 

Ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés

A Háborúellenes Gyűlés eddigi rendezvényein is rengetegen vettek részt. A Mohácson összegyűlő tömeg nemcsak a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök céljaival azonosul, hanem egy olyan üzenetet szeretne közvetíteni, amely a béke pártján áll. Nem véletlen, hiszen a résztvevők közül többen átélték a háború borzalmait.

A háborús sóvárgás az európai vezetőket is utolérte. Mark Rutte NATO főtitkár a napokban arról beszélt Berlinben, hogy Európában 5 év múlva olyan nagy háború lesz, amilyent nagyapáink és dédapáink vívtak. Ezzel egyértelműen megtámadta a béketörekvéseket. A békepárti magyarok ezen is felháborodtak.

 

Tanult buta embereknek ilyenről beszélni...Ilyet nem is szabadna szóba hozniuk.Háború? Hát béke kell az embereknek.

– fogalmazott az egyik résztvevő.

 

Teljesen fel vagyok háborodva emiatt. Egy NATO főtitkár hogy csinálhat ilyet? Ő terjeszti, hogy legyen...nem volt elég az első és a második világháború?

– mondta egy békepárti magyar, aki szintén ellenzi a háborúpárti oldal narratíváját.

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés teljes adása itt követhető:


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu