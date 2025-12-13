Tömeg a Háborúellenes Gyűlésen: Nem volt elég az első és a második világháború?
Negyedszerre is megrendezték a Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácsra. A tömegből megkérdezett emberek véleménye egyértelmű a háborúról.
Mohácsra szervezték a negyedik Háborúellenes Gyűlést, ahol újfent hatalmas tömeg gyűlt össze. A mostani háborús sóvárgásban fontos kiállni a béke oldalán. Ennek jelentőségéről a résztvevők is elmondták véleményüket - írja a Ripost.
Ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés
A Háborúellenes Gyűlés eddigi rendezvényein is rengetegen vettek részt. A Mohácson összegyűlő tömeg nemcsak a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök céljaival azonosul, hanem egy olyan üzenetet szeretne közvetíteni, amely a béke pártján áll. Nem véletlen, hiszen a résztvevők közül többen átélték a háború borzalmait.
A háborús sóvárgás az európai vezetőket is utolérte. Mark Rutte NATO főtitkár a napokban arról beszélt Berlinben, hogy Európában 5 év múlva olyan nagy háború lesz, amilyent nagyapáink és dédapáink vívtak. Ezzel egyértelműen megtámadta a béketörekvéseket. A békepárti magyarok ezen is felháborodtak.
Tanult buta embereknek ilyenről beszélni...Ilyet nem is szabadna szóba hozniuk.Háború? Hát béke kell az embereknek.
– fogalmazott az egyik résztvevő.
Teljesen fel vagyok háborodva emiatt. Egy NATO főtitkár hogy csinálhat ilyet? Ő terjeszti, hogy legyen...nem volt elég az első és a második világháború?
– mondta egy békepárti magyar, aki szintén ellenzi a háborúpárti oldal narratíváját.
A mohácsi Háborúellenes Gyűlés teljes adása itt követhető:
