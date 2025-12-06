Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború

Ismét hatalmas tömeg gyűlt össze Kecskeméten a Háborúellenes Gyűlésen.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét

Fotó: MW /

Az esemény egyik panelbeszélgetésén Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere is megszólalt. A település, melynek vezetését ellátja, sokféle meghurcoltatást és borzalmat átélt, a jelenleg zajló háború hatásait is szinte első kézből ismerik az ottaniak.



Császártöltés megszenvedte a 20. század eseményeit. A háború, és annak következményei, amelyek megfelezték Császártöltés lakosságát. De ez csak egy szám. Amit a lelkekben okozott, egy életre megviselte az embereket. Volt olyan édesanya, akit kétéves gyermeke mellől vittek el málenkij robotra. Mikor visszajöttek, a kisfia nem ismerte meg. Sosem tudtak egymáshoz közelíteni.

– fogalmazott a polgármester. Kitárulkozott a személyes élettörténetével is, felhívva a figyelmet arra, miért is fontos emlékezni.

Édesapám 17 évesen került a szénbányákba, majd öt évtizeddel később mert csak erről beszélni. Azt mondta, nem gondolta volna, hogy élve haza fog onnan kerülni. Nekünk, szülőknek, pedagógusoknak, akik ismerjük a történelem ezen időszakát, kötelességünk tovább adni, hogy ismerjék a fiatalok és amikor dönteni kell, akkor ezt ne felejtsék el.

A városvezető óriási tapsot kapott az eseményen.