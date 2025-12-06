RETRO RÁDIÓ

Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború

Császártöltés polgármestere is megszólalt a Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Takácsné Stalter Judit Háborúellenes Gyűlés Császártöltés

Ismét hatalmas tömeg gyűlt össze Kecskeméten a Háborúellenes Gyűlésen.

Háborúellenes Gyűlés
2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét 
Fotó: MW / 

Az esemény egyik panelbeszélgetésén Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere is megszólalt. A település, melynek vezetését ellátja, sokféle meghurcoltatást és borzalmat átélt, a jelenleg zajló háború hatásait is szinte első kézből ismerik az ottaniak.
 

Császártöltés megszenvedte a 20. század eseményeit. A háború, és annak következményei, amelyek megfelezték Császártöltés lakosságát. De ez csak egy szám. Amit a lelkekben okozott, egy életre megviselte az embereket. Volt olyan édesanya, akit kétéves gyermeke mellől vittek el málenkij robotra. Mikor visszajöttek, a kisfia nem ismerte meg. Sosem tudtak egymáshoz közelíteni.

– fogalmazott a polgármester. Kitárulkozott a személyes élettörténetével is, felhívva a figyelmet arra, miért is fontos emlékezni.

Édesapám 17 évesen került a szénbányákba, majd öt évtizeddel később mert csak erről beszélni. Azt mondta, nem gondolta volna, hogy élve haza fog onnan kerülni. Nekünk, szülőknek, pedagógusoknak, akik ismerjük a történelem ezen időszakát, kötelességünk tovább adni, hogy ismerjék a fiatalok és amikor dönteni kell, akkor ezt ne felejtsék el.

A városvezető óriási tapsot kapott az eseményen. 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu