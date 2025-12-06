- „Teltház” - videóval üzent Orbán Viktor
- Orbán Viktor egyértelművé tette: ez a 2026-os választás tétje - Videó
- Kínosan kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre, pár százan lézengtek a rendezvényén
- Orbán Viktor: „Mi felkészültünk!”
Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború
Császártöltés polgármestere is megszólalt a Háborúellenes Gyűlésen.
Ismét hatalmas tömeg gyűlt össze Kecskeméten a Háborúellenes Gyűlésen.
Az esemény egyik panelbeszélgetésén Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere is megszólalt. A település, melynek vezetését ellátja, sokféle meghurcoltatást és borzalmat átélt, a jelenleg zajló háború hatásait is szinte első kézből ismerik az ottaniak.
Császártöltés megszenvedte a 20. század eseményeit. A háború, és annak következményei, amelyek megfelezték Császártöltés lakosságát. De ez csak egy szám. Amit a lelkekben okozott, egy életre megviselte az embereket. Volt olyan édesanya, akit kétéves gyermeke mellől vittek el málenkij robotra. Mikor visszajöttek, a kisfia nem ismerte meg. Sosem tudtak egymáshoz közelíteni.
– fogalmazott a polgármester. Kitárulkozott a személyes élettörténetével is, felhívva a figyelmet arra, miért is fontos emlékezni.
Édesapám 17 évesen került a szénbányákba, majd öt évtizeddel később mert csak erről beszélni. Azt mondta, nem gondolta volna, hogy élve haza fog onnan kerülni. Nekünk, szülőknek, pedagógusoknak, akik ismerjük a történelem ezen időszakát, kötelességünk tovább adni, hogy ismerjék a fiatalok és amikor dönteni kell, akkor ezt ne felejtsék el.
A városvezető óriási tapsot kapott az eseményen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre