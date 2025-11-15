Már online is elérhető! - Így töltsd ki pofonegyszerűen a Nemzeti konzultációt
Pár kattintás az egész. Aki még nem tette meg, az a mai naptól online formában is kitöltheti a Nemzeti konzultációt.
Az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek - közölte Hidvéghi Balázs. - ,,Sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet." A felmerült igényekre reagálva a kormánya mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is. Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív. Hogyan is szavazhatunk online?
Így töltsd ki a Nemzeti konzultációt online
- Az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt, ékezetek nélkül természetesen.
- Egy rövid regisztráció következik, itt megadjuk az e-mail címünket, és utána mindenki erre az e-mail címre kap egy e-mailt, amelyben ott a link a szavazáshoz.
- Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.
Jól látható, hogy a veszély nem múlt el. Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát, és folytatni akarják a háborút. Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni. Brüsszel bábjai pedig hajlandók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk! Aki tehát még nem szavazott, a mai naptól online formában elmondhatja a véleményét. Töltsük ki a Nemzeti konzultációt, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!
