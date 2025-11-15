Már online is elérhető! - Így töltsd ki pofonegyszerűen a Nemzeti konzultációt

Az elmúlt hetekben jelzések érkeztek a kormányzathoz arról, hogy sok helyen nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek - közölte Hidvéghi Balázs. - ,,Sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, így nem tudják megtenni, mert nem kapták meg a hozzájuk postán kiküldött konzultációs levelet és a kérdőívet." A felmerült igényekre reagálva a kormánya mai naptól lehetővé teszi az internetes szavazást is. Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív. Hogyan is szavazhatunk online?

Aki még nem tette meg, az a mai naptól online formában is kitöltheti a Nemzeti konzultációt. Fotó: Bruzák Noémi

Így töltsd ki a Nemzeti konzultációt online

Az interneten fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt, ékezetek nélkül természetesen. Egy rövid regisztráció következik, itt megadjuk az e-mail címünket, és utána mindenki erre az e-mail címre kap egy e-mailt, amelyben ott a link a szavazáshoz. Erre kattintva azonnal megnyílik a kérdőív, amelyet a válaszok bejelölése után egyetlen kattintással be is lehet küldeni.