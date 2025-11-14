Hidvéghi Balázs a nemzeti konzultációról: már több mint 1 millió visszaküldött ív!

Friss videó került ki Magyarország Kormánya Facebook-oldalára. A felvételen Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára számolt be a nemzeti konzultációval kapcsolatos eredményekről.

Egymilliónál is többen küldték már vissza a nemzeti konzultációt (Fotó: Ujvári Sándor)

Már több mint 1 millió visszaküldött ív! A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét. Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig velünk akarják megfizettetni. Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és adóemelések ellen!

– olvasható a videó mellett Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs így fogalmaz: „A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemelésekket és megszorításokat várnak el. Nem véletlenül jönnekki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek. Az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák!”

További részletek az alábbi videóban!



