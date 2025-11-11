RETRO RÁDIÓ

Hidvéghi Balázs: a nemzeti konzultáció segít megvédeni a rezsicsökkentést Brüsszeltől és bábjaitól

Brüsszel és Zelenszkij azonnal támadásba lendült.

„Brüsszel máris támadásba lendült a rezsicsökkentés védelmét garantáló Orbán-Trump megállapodás ellen. Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról. A nemzeti konzultáció segít megvédeni a rezsicsökkentést is Brüsszeltől és bábjaitól!” – olvasható Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

HIDVÉGHI Balázs
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: Bruzák Noémi)

A mellékelt videóban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Orbán Viktor és Donald Trump megállapodásáról, Brüsszel és Zelenszkij támadásáról és a Nemzeti konzultációról egyaránt beszélt. Nézd meg a teljes videót!

 

 

