Több millió dollár- és eurókészpénzt foglaltak le az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) ügynökei abban a házkutatás-sorozatban, melyek Tymur Mindics ukrán üzletember ingatlanjait érintették – jelentette a Kyiv Independent angol nyelvű ukrán hírportál. A razziák híre gyorsan bejárta az ukrán és nemzetközi sajtót, mivel Mindics régóta ismert közéleti szereplő, egykori filmproducer, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régi üzlettársa és közeli barátja.

Brutális korrupció: Zelenszkij legszorosabb üzlettársa elmenekült Ukrajnából

A NABU által végrehajtott házkutatások egy szélesebb körű, energetikai szektorhoz köthető korrupciós nyomozáshoz köthetők, amely az állami megrendelések, valamint az energetikai koncessziók és offshore tulajdonosi struktúrák körüli visszaéléseket vizsgálja. A gyanú szerint egy „magas szinten szervezett bűnözői hálózat” több milliárd dollárnyi pénzmozgást rejtett el offshore cégeken keresztül, amelyek részben állami megrendelésekből származtak.

Meg nem erősített hírek szerint a nyomozók nemcsak Mindics ingatlanjait kutatták át az ügyben, hanem olyan helyszíneket is, amelyek a korábbi energiaügyi és jelenleg igazságügyi miniszterhez, Herman Haluscsenkóhoz, valamint az állami Energoatom vállalathoz tartoznak.

A razziasorozat azért keltett nagy feltűnést, mert az kifejezetten Tymur Mindics ukrán üzletembert célozta. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Volodimir Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett. Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását. Több ukrán médium szerint az utóbbi években ingatlanfejlesztéssel, energetikai befektetésekkel és filmipari projektekkel foglalkozott.

Több független forrás – köztük egy ellenzéki képviselő – arról számolt be, hogy a razziák megindítása előtt néhány órával Mindics külföldre menekült. Egyes feltételezések szerint a befolyásos üzletember Ausztriában vagy Izraelben tartózkodhat.

Mindics ügyvédei közleményükben politikai indíttatásúnak nevezték a nyomozást. Állításuk szerint az üzletember „teljes mértékben együttműködik” a hatóságokkal, és semmilyen törvényellenes tevékenységben nem vett részt. A védők azt is hangsúlyozták, hogy Mindics már korábban elhagyta az országot „üzleti okokból”, nem pedig a házkutatások elől menekülve – írja a Ripost.