Hidvéghi Balázs az Igazság órájában: Magyar Péter a szimpatizánsok adatait sem tudja megvédeni - videó

Még a hatalom közelébe sem került, de már kétszázezer emberrel kiszúrt Magyar Péter. Úgy tudom, hogy Magyar Péter sürgette, hogy indítsák el az applikációt. Jól látni, mit várhatunk ettől az embertől – reagált Hidvéghi Balázs a Tisza-adatbotrányra.

Hidvéghi Balázs szerint ha valaki beáll abba a sorba, mint Magyar Péterék, újabb követeléseket kapnak majd Brüsszelből (Forrás: Magyar Nemzet)



Régi emberek és leszerepelt figurák csatlakoznak a Tiszához

A politikus szerint Magyarország ebben a helyzetben, amikor az ukrán elnök bírálja és számon kéri Orbán Viktort, az ukránok mindent elkövetnek, hogy valami változást elérjenek és megváltoztassák a magyar politika irányát. Az, hogy ukrán fejlesztők beszállnak egy applikáció fejlesztésébe, ezt nem engedheti meg egyetlen ellenzéki párt sem, nem engedheti meg senki, hogy beszivárogjon egy háborús ország a magyar politikába.

– Orbán Viktor politikája, a patrióta politika erősödik, mert vállaljuk a konfliktusokat és a magyarok támogatják a miniszterelnököt. A közvetlen környezetünkben is ezt látjuk, hogy példát adunk, a szlovákok után a cseheknél is megfigyelhető, hogy a béke útjára lépnek – hívta fel a figyelmet.

Tölgyessy Péter politikai elemző, volt SZDSZ-es politikus azon kijelentésére, hogy Magyar Péter politikája gyengül, Hidvéghi Balázs úgy véli, régi emberek és leszerepelt figurák csatlakoznak a Tiszához, akik elkotyogják, mire készülnek, és felmondják azt a szövegkönyvet, amit Brüsszelben évek óta hajtogatnak.

A baloldali sajtó és Magyar Péter narratívája

Hidvéghi Balázs azt mondta: a baloldali sajtó építi Magyar Péter narratíváját, ez az elvárásuk a médiatermékek felé, hogy azt írják, vezetnek. Hozzátette: ez nem így van, de mégis leírják.

Az adatszivárgás is azt bizonyítja a politikus szerint, hogy Magyar Péterék nemcsak alkalmatlanok, hanem veszélyesek is az országra nézve.

Úgy fogalmazott, a választás tétje a béke és a biztonság.

Németh Balázs felhozta példának a Telex cikkét, miszerint luxusgéppel utazik Orbán Viktor delegációja Washingtonba. Ez persze nem igaz, egy hétköznapi géppel utaznak. Hidvéghi Balázs úgy kommentálta: „ha azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor a Telex csinál egy ilyet”. Az adatszivárgási ügyről szólva azt mondta: ennél nagyobb horderejű visszaélés nem kell, az adatgyűjtő a Tisza Párt volt, kétszázezer ember adatai pedig nyilvánosságra kerültek.