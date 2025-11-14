Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: a nemzeti konzultációról van szó

Mint az ismert, Hidvéghi Balázs délelőtt jelentette be, hogy már több mint 1 milliónál jár a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma. Ennek kapcsán most a kormányfő is jelentkezett egy videóval, aki megerősítette, amit az államtitkár mondott.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor a posztjában kifejtette, hogy 1 millióan már nemet mondtak a brüsszeli ámokfutásra. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy aki még nem töltötte ki a nemzeti konzultációt, az tegye meg.

1 millióan már nemet mondtunk a brüsszeli ámokfutásra! NEM a nyugdíjadóra,

NEM a személyijövedelemadó-emelésre,

NEM a rezsicsökkentés eltörlésére. Még időben vagyunk! Töltsük ki minél többen a nemzeti konzultációt

– olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.