Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: a nemzeti konzultációról van szó

A miniszterelnök videóban beszélt a részletekről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 16:02
Módosítva: 2025.11.14. 16:39
bejelentés nemzeti konzultáció Orbán Viktor

Mint az ismert, Hidvéghi Balázs délelőtt jelentette be, hogy már több mint 1 milliónál jár a visszaküldött nemzeti konzultációs ívek száma. Ennek kapcsán most a kormányfő is jelentkezett egy videóval, aki megerősítette, amit az államtitkár mondott.

Orbán Viktor Washingtonban
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Orbán Viktor a posztjában kifejtette, hogy 1 millióan már nemet mondtak a brüsszeli ámokfutásra. Egyúttal arra kért mindenkit, hogy aki még nem töltötte ki a nemzeti konzultációt, az tegye meg.

1 millióan már nemet mondtunk a brüsszeli ámokfutásra!

  • NEM a nyugdíjadóra, 
  • NEM a személyijövedelemadó-emelésre, 
  • NEM a rezsicsökkentés eltörlésére.

Még időben vagyunk!

Töltsük ki minél többen a nemzeti konzultációt

– olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

