Orbán Viktor: Veletek voltam és győztünk. Lehet ezt még fokozni? - Videó
Mindenki a kormányfőtől akart szelfit kérni.
Mint az ismert, a magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra, Varga Barnabás fejes góljával legyőzte Örményországot, ezzel pedig karnyújtásnyira került a pótselejtezős részvétel. A találkozó lefújását követően Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent: A füredi B-középpel kiszurkoltuk!
A miniszterelnök most egy friss videót osztott meg a Facebook-oldalán. A felvételen az látható, ahogy Orbán Viktor együtt ünnepel, és mindenki vele akar szelfit készíteni a siker után.
Veletek voltam és győztünk. Lehet ezt még fokozni?
- fejezte ki örömét a kormányfő.
Íme a videó:
