Orbán Viktor: Veletek voltam és győztünk. Lehet ezt még fokozni? - Videó

Mint az ismert, a magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra, Varga Barnabás fejes góljával legyőzte Örményországot, ezzel pedig karnyújtásnyira került a pótselejtezős részvétel. A találkozó lefújását követően Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent: A füredi B-középpel kiszurkoltuk!

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök most egy friss videót osztott meg a Facebook-oldalán. A felvételen az látható, ahogy Orbán Viktor együtt ünnepel, és mindenki vele akar szelfit készíteni a siker után.

Veletek voltam és győztünk. Lehet ezt még fokozni?

- fejezte ki örömét a kormányfő.

Íme a videó: