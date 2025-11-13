RETRO RÁDIÓ

„Kiszurkoltuk” - Orbán Viktor üzent az örmény-magyar meccs után

Az is kiderült, hogy hol szurkolta ki a győzelmet a kormányfő.

Orbán Viktor magyar válogatott meccs szurkolás

Ahogy arról beszámoltunk, Varga Barnabás fejes góljával a magyar válogatott 1-0-ra legyőzte Örményországot, így nemzeti tizenegyünk karnyújtásnyira került a pótselejtezőtől.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor üzent az örmény-magyar meccs után Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az örmény-magyar meccs lefújása után Orbán Viktor is üzent a közösségi oldalán. A miniszterelnök a Facebook-posztjában a következőt írta:

A füredi B-középpel kiszurkoltuk!

Orbán Viktor később egy videót is megosztott az oldalán, amelyben megmutatta Varga Barnabás gólját:

Varga Barnabás a legjobb fej!

- fűzte a felvételhez a kormányfő.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
