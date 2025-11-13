„Kiszurkoltuk” - Orbán Viktor üzent az örmény-magyar meccs után
Az is kiderült, hogy hol szurkolta ki a győzelmet a kormányfő.
Ahogy arról beszámoltunk, Varga Barnabás fejes góljával a magyar válogatott 1-0-ra legyőzte Örményországot, így nemzeti tizenegyünk karnyújtásnyira került a pótselejtezőtől.
Az örmény-magyar meccs lefújása után Orbán Viktor is üzent a közösségi oldalán. A miniszterelnök a Facebook-posztjában a következőt írta:
A füredi B-középpel kiszurkoltuk!
Orbán Viktor később egy videót is megosztott az oldalán, amelyben megmutatta Varga Barnabás gólját:
Varga Barnabás a legjobb fej!
- fűzte a felvételhez a kormányfő.
