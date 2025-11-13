„Mindenki szurkoljon” – így hangol az esti meccsre Orbán Viktor

Mint arról már beszámoltunk, csütörtökön egy nagyon fontos meccset játszik a magyar labdarúgó-válogatott. Az ellenfél az örmény válogatott lesz, a találkozót Jerevánban rendezik majd.

A meccsre már Orbán Viktor is hangolódik, a miniszterelnök a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan várja a találkozót.

Hajrá, Magyarország!

– olvasható a kormányfő bejegyzésében, aki a képhez az alábbi buzdító szöveget írta:

„Mindenki szurkoljon!”