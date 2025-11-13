RETRO RÁDIÓ

„Mindenki szurkoljon” – így hangol az esti meccsre Orbán Viktor

A közösségi oldalán mutatta meg, hogy készül a meccsre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 16:05
Módosítva: 2025.11.13. 16:34
Orbán Viktor magyar válogatott szurkolás

Mint arról már beszámoltunk, csütörtökön egy nagyon fontos meccset játszik a magyar labdarúgó-válogatott. Az ellenfél az örmény válogatott lesz, a találkozót Jerevánban rendezik majd.

A meccsre már Orbán Viktor is hangolódik, a miniszterelnök a közösségi oldalán mutatta meg, hogyan várja a találkozót.

Hajrá, Magyarország!

– olvasható a kormányfő bejegyzésében, aki a képhez az alábbi buzdító szöveget írta:

„Mindenki szurkoljon!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu