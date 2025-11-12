Marco Rossi ezzel lepi meg az örményeket? Kimaradhat egy stabil alapember

A magyar labdarúgó-válogatott mindössze két mérkőzésre van attól, hogy 28 év elteltével ismét világbajnoki pótselejtezőt vívjon. Marco Rossi együttese akár már az ötödik fordulóban, az örmény-magyar összecsapáson bebiztosíthatja a továbbjutást. Ehhez egyfelől Portugáliának felül kell múlnia Írországot, másfelől a szövetségi kapitánynak olyan kezdőt kell pályára küldenie csütörtök 18:00-kor (tv: M4Sport) Jerevánban, amely képes megszerezni a három pontot. Tóth Balázs sérülése miatt eggyel kevesebb nehéz döntést kell meghoznia a szakmai stábnak, viszont még így is maradtak kérdések az összeállítást illetően.

Örmény-magyar: Marco Rossi egyik kulcsemberét is kihagyhatja a kezdőből Fotó: Szigetváry Zsolt

A kapusposzton az élet hozta meg a döntést: a remek formában védő Tóth Balázs közvetlenül a kerethirdetés után térdsérülést szenvedett a Blackburn bajnoki mérkőzésén, majd napokkal később műtéten esett át. Ennek fényében szinte borítékolható, hogy Dibusz Dénes veszi vissza helyét a kapuban.

A Nego–Orbán–Szalai–Kerkez védőnégyes eddig megingathatatlan egységnek bizonyult, de ennek ellenére nem lenne meglepő, ha a soron következő találkozón Marco Rossi kísérletezne. Bár Kerkez Milos az utóbbi hetekben játékhiánnyal küzd Liverpoolban, hiszen három tétmeccsen is csupán a kispadon kapott helyet, de ez önmagában nem indokolja a kihagyását.

A jobbhátvéd poszt viszont kérdéseket vet fel. Elképzelhető, hogy az eddig inkább támadóként bevetett Bolla Bendegúz hátrébb húzódik, ám Osváth Attila neve is felmerülhet. A paksi labdarúgó a legtöbb beadást jegyzi az NB I-ben, ami különösen hasznos lehet az inkább visszahúzódó, kontrákra építő örmények ellen. Főként úgy, hogy Varga Barnabás, a világ egyik legveszélyesebb fejelő csatára várja majd ezeket a labdákat. Ebben az esetben Nego számára nem marad hely a kezdőben.

📊Osváth Attila, a @PaksiFc válogatott védője évek óta az NB I legtöbb beadást végrehajtó játékosa, a korábbi idényekhez hasonlóan a mostani szezonban is kimagaslik a mezőnyből ebben a mutatóban. A tolnaiak játékának rendkívül hangsúlyos eleme ez a helyzetkialakítási mód, amit… pic.twitter.com/rEmjVsiQ4n — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 8, 2025

Örmény-magyar: Ki lesz Schäfer társa középen?

Szoboszlai Dominik és Schäfer András helye megkérdőjelezhetetlen, a harmadik középpályás posztért azonban Tóth Alex és Callum Styles vívhat párharcot. A zöld-fehérek fiatal tehetsége a portugálok elleni összecsapáson kimaradt, helyét az inkább védekező feladatokat ellátó West Brom-játékos foglalta el. Könnyen lehet, hogy ezúttal is hasonló döntést hoz Rossi, bár Styles sárga lapos figyelmeztetése arra ösztönözheti a kapitányt, hogy inkább az írek ellen tartogassa a légióst. Akár Tóth, akár Styles marad ki, egy alapember biztosan a kispadon kezdi a meccset.