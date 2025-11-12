Marco Rossi ezzel lepi meg az örményeket? Kimaradhat egy stabil alapember
Jerevánban folytatja a világbajnoki-selejtezőket a magyar válogatott. Marco Rossi ezt a kezdőt küldheti pályára az örmény-magyar meccsen.
A magyar labdarúgó-válogatott mindössze két mérkőzésre van attól, hogy 28 év elteltével ismét világbajnoki pótselejtezőt vívjon. Marco Rossi együttese akár már az ötödik fordulóban, az örmény-magyar összecsapáson bebiztosíthatja a továbbjutást. Ehhez egyfelől Portugáliának felül kell múlnia Írországot, másfelől a szövetségi kapitánynak olyan kezdőt kell pályára küldenie csütörtök 18:00-kor (tv: M4Sport) Jerevánban, amely képes megszerezni a három pontot. Tóth Balázs sérülése miatt eggyel kevesebb nehéz döntést kell meghoznia a szakmai stábnak, viszont még így is maradtak kérdések az összeállítást illetően.
A kapusposzton az élet hozta meg a döntést: a remek formában védő Tóth Balázs közvetlenül a kerethirdetés után térdsérülést szenvedett a Blackburn bajnoki mérkőzésén, majd napokkal később műtéten esett át. Ennek fényében szinte borítékolható, hogy Dibusz Dénes veszi vissza helyét a kapuban.
A Nego–Orbán–Szalai–Kerkez védőnégyes eddig megingathatatlan egységnek bizonyult, de ennek ellenére nem lenne meglepő, ha a soron következő találkozón Marco Rossi kísérletezne. Bár Kerkez Milos az utóbbi hetekben játékhiánnyal küzd Liverpoolban, hiszen három tétmeccsen is csupán a kispadon kapott helyet, de ez önmagában nem indokolja a kihagyását.
A jobbhátvéd poszt viszont kérdéseket vet fel. Elképzelhető, hogy az eddig inkább támadóként bevetett Bolla Bendegúz hátrébb húzódik, ám Osváth Attila neve is felmerülhet. A paksi labdarúgó a legtöbb beadást jegyzi az NB I-ben, ami különösen hasznos lehet az inkább visszahúzódó, kontrákra építő örmények ellen. Főként úgy, hogy Varga Barnabás, a világ egyik legveszélyesebb fejelő csatára várja majd ezeket a labdákat. Ebben az esetben Nego számára nem marad hely a kezdőben.
Örmény-magyar: Ki lesz Schäfer társa középen?
Szoboszlai Dominik és Schäfer András helye megkérdőjelezhetetlen, a harmadik középpályás posztért azonban Tóth Alex és Callum Styles vívhat párharcot. A zöld-fehérek fiatal tehetsége a portugálok elleni összecsapáson kimaradt, helyét az inkább védekező feladatokat ellátó West Brom-játékos foglalta el. Könnyen lehet, hogy ezúttal is hasonló döntést hoz Rossi, bár Styles sárga lapos figyelmeztetése arra ösztönözheti a kapitányt, hogy inkább az írek ellen tartogassa a légióst. Akár Tóth, akár Styles marad ki, egy alapember biztosan a kispadon kezdi a meccset.
A balszélen és a csatárposzton Sallai Roland és Varga Barnabás szereplése szinte biztos. Mindketten kihagyták a felek budapesti mérkőzését, és ez érezhetően megnehezítette Szoboszlaiék dolgát a zárt örmény védelem feltörésében.
A jobbszélen már akadnak kérdések: Bolla eddig kirobbanthatatlan volt innen, viszont ő akár hátrébb is szerepelhet, de extrém esetben akár padozhat is, ugyanis a portugálok ellen viszonylag korán, már az 58. percben lecserélte őt Rossi. Helyette az előző válogatott szünetben berobbanó Lukács Dániel terrorizálhatja ismét az örmény védelmet. Ráadásul a Puskás Akadémia támadója Portugália ellen csereként beállva is bizonyított: éppen jobbról érkező beadásából egyenlített Szoboszlai.
Így nézhet ki a magyar kezdőcsapat Örményország ellen
Dibusz – Bolla, Orbán, Szalai A, Kerkez – Schäfer, Styles, Szoboszlai – Lukács, Varga, Sallai
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre