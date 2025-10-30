RETRO RÁDIÓ

Újabb tiszás beszélt a nyugdíjak megadóztatásáról, szerinte túl magasak

Magyar Péter perrel fenyegetőzik kínjában.

2025.10.30.
A Tisza újabb képviselője szólta el magát: miközben Magyar Péter minden erejével igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha nyugdíjemelésre készülne, egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.

Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzik (Fotó: AFP / afp)

Miközben Magyar Péter perrel fenyegeti azokat, akik beszámolnak a tiszások nyugdíjterveiről, egy újabb képviselője árulta el, hogy nem akarnak nyugdíjemelést – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője gyorselemzésében, melyet a közösségi oldalán hozott nyilvánosságra. A vezető elemző öt pontban mutatta be a Tisza és holdudvara nyugdíjasok brutális megsarcolására kifundált terveit.

1. Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzik: miután újra elkezdtek terjedni a neten a Tisza nyugdíjakkal kapcsolatos elképzelései, Magyar Péter áldozati pózba vágta magát és perrel fenyeget mindenkit, aki beszámol ezekről. Mindez jelzi, hogy nagyon érzékenyen érinti, hogy kiszivárogtak a valódi terveik.

2. A Tisza újabb képviselője szólta el magát: miközben Magyar Péter minden erejével igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha nyugdíjemelésre készülne, 

egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.

3. Korábban is elszólták már magukat: a Tisza-közeli közgazdászok, de Tarr Zoltán Tisza-alelnök is bevallotta, hogy a nyugdíjrendszer megszüntetésére készülnek, egyebek mellett eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását, illetve meg is adóztatnák a nyugdíjakat.

4. Eddig sem voltak népszerűek a nyugdíjasok körében: 

minden felmérés azt mutatja, hogy a Tisza támogatottsága kifejezetten alacsony a nyugdíjasok körében, ami Magyar Péter agresszivitására, a kiszivárgó nyugdíjterveikre és Magyar Péter korábban elhangzó, nyugdíjasokat becsmérlő kijelentéseire vezethető vissza.

5. Mindeközben a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik: miközben a Tisza kifejezetten nyugdíjasellenes politikát képvisel, a patrióta kormány korábban már visszavezette a 13. havi nyugdíjat és eközben a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik. Mindez világosan jelzi, hogy míg a Tiszára nem, addig a Fideszre számíthatnak a nyugdíjasok – szögezte le Deák Dániel.

Ahogy arról több lap is beszámolt, Magyar Péter  a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt, amely mesterséges intelligenciával (MI) készült, és őt ábrázolja. A felvételen az MI-Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el. 

Ez a videó Magyar Péter szerint becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel, emiatt tett feljelentést. A hírre már reagált is Orbán Balázs, akinek az oldalán először megjelent ez a MI-videó. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter el akar hallgattatni mindenkit, akik leleplezik a valós szándékaikat. 

„Fenyegetőzik, vádaskodik, perel. Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joguk van tudni arról, mire számíthatnak a Tisza Párttól!” – írta Orbán Balázs, akinek szavait a Ripost idézte. 

Magyar Péternél kiverte a biztosítékot, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná a beszédeiben. A felvételt itt lehet megnézni: 

A felvételen Magyar Péter által mondott mondatok a Tisza Párthoz köthető emberektől hangoztak el: 

Orbán Balázs emlékeztetett a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseire, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanúsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. 

Nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán. Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

Az internetre feltöltött videó leírása alapján a Dr. Erőss Pál Szob és környéke Tisza Sziget szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket.

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán Petschnig Mária Zita bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt: 

Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.

Surányi György volt baloldali-liberális jegybankelnök a Partizánban arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra: 

Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke az egyik Tisza-sziget eseményén arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”. Tarr Zoltán etyeki elszólásából tudjuk, hogy a Tisza Párt politikusai nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert megbuknának.

Ez utóbbiról Magyar Péter is beszélt Puzsér Róbert meghívására 2024. május elsején. A műsorvezető kérdésére, miszerint hogyan változtatna a magyar kormány jelenlegi jóléti intézkedésein – külön kiemelve a 13. havi nyugdíjat – anélkül, hogy elveszítené a választásokat, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor »ezt kivezeted«, hogy akkor »adókat emelsz«”, vagyis az utolsó pillanatig titkolniuk kell a valós szándékaikat – mutatott rá Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől! Nemet mondunk a brüsszeli nyomásra – ránk számíthatnak a nyugdíjasok a jövőben is!” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

 

