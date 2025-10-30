Újabb tiszás beszélt a nyugdíjak megadóztatásáról, szerinte túl magasak

A Tisza újabb képviselője szólta el magát: miközben Magyar Péter minden erejével igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha nyugdíjemelésre készülne, egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.

Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzik (Fotó: AFP / afp)

Miközben Magyar Péter perrel fenyegeti azokat, akik beszámolnak a tiszások nyugdíjterveiről, egy újabb képviselője árulta el, hogy nem akarnak nyugdíjemelést – írta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője gyorselemzésében, melyet a közösségi oldalán hozott nyilvánosságra. A vezető elemző öt pontban mutatta be a Tisza és holdudvara nyugdíjasok brutális megsarcolására kifundált terveit.

1. Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzik: miután újra elkezdtek terjedni a neten a Tisza nyugdíjakkal kapcsolatos elképzelései, Magyar Péter áldozati pózba vágta magát és perrel fenyeget mindenkit, aki beszámol ezekről. Mindez jelzi, hogy nagyon érzékenyen érinti, hogy kiszivárogtak a valódi terveik.

2. A Tisza újabb képviselője szólta el magát: miközben Magyar Péter minden erejével igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha nyugdíjemelésre készülne,

egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.

3. Korábban is elszólták már magukat: a Tisza-közeli közgazdászok, de Tarr Zoltán Tisza-alelnök is bevallotta, hogy a nyugdíjrendszer megszüntetésére készülnek, egyebek mellett eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását, illetve meg is adóztatnák a nyugdíjakat.

4. Eddig sem voltak népszerűek a nyugdíjasok körében:

minden felmérés azt mutatja, hogy a Tisza támogatottsága kifejezetten alacsony a nyugdíjasok körében, ami Magyar Péter agresszivitására, a kiszivárgó nyugdíjterveikre és Magyar Péter korábban elhangzó, nyugdíjasokat becsmérlő kijelentéseire vezethető vissza.

5. Mindeközben a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik: miközben a Tisza kifejezetten nyugdíjasellenes politikát képvisel, a patrióta kormány korábban már visszavezette a 13. havi nyugdíjat és eközben a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik. Mindez világosan jelzi, hogy míg a Tiszára nem, addig a Fideszre számíthatnak a nyugdíjasok – szögezte le Deák Dániel.