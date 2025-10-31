Orbán Viktor: nincsen rádió jókedv nélkül - Videó!
A Kossuth rádiónak adott interjút péntek reggel a kormányfő. Orbán Viktor így érkezett meg a rádió épületéhez.
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban indította a napját, amiről a nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy megérkezik a helyszínre.
Orbán Viktor friss videóval jelentkezett
Nincsen rádió jókedv nélkül
- tette hozzá a felvételhez Facebook-posztjában a kormányfő.
