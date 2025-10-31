RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: nincsen rádió jókedv nélkül - Videó!

A Kossuth rádiónak adott interjút péntek reggel a kormányfő. Orbán Viktor így érkezett meg a rádió épületéhez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 19:59
Orbán Viktor kossuth rádió videó

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban indította a napját, amiről a nemrég a közösségi oldalán tett közzé egy videót arról, ahogy megérkezik a helyszínre.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos 

Orbán Viktor friss videóval jelentkezett

Nincsen rádió jókedv nélkül

- tette hozzá a felvételhez Facebook-posztjában a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu