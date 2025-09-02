Rétvári Bence: Most, hogy nem az első sorban tapsol Orbán Viktornak, balhézni megy Magyar Péter Kötcsére

Most, hogy nem az első sorban tapsol Orbán Viktornak - kísérőként.
Hagyományosan az őszi politikai szezon kezdetén rendezik a kötcsei polgári pikniket, amelynek a főszervezője a a Polgári Magyarországért Alapítvány, és ahol Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tart politikai helyzetértékelést. Magyar Péter valószínűleg zokon vette, hogy idén sem mehet be az eseményre – a korábbi években Varga Judit férjeként, vagyis kísérőként mehetett, és minden bizonnyal az első sorból tapsolt ott is Orbán Viktornak. Így a Facebook-oldalán közölte, hogy vasárnap Kötcsére utazik, a követőit pedig arra kérte, tartsanak vele – írja a Ripost.
„Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért a bejárat elé megy balhézni” – írta közösségi oldalán Rétvári Bence.
Magyar Péter miért érdekes? Mond újat? Nem. Mond eredeti gondolatot? Nem. Hallottunk tőle olyat, amit a baloldal politikusaitól és a külföldről finanszírozott médiától nem hallottunk? Nem. Akkor ő miért is érdekes? Mert az igazságügy-miniszter volt a felesége. Ennyi és semmi több
– közölte.
„Most kísérőként nem jut be. Most nem tud Orbán Viktornak az első sorban tapsolni. Most nem tudja magát jól fizető pozíciókra beajánltatni. The MAN, ahogy magát hívja. A férfi, aki mindent a feleségének köszönhet. Akinek nincs egyéni teljesítménye. Aki jól fizető állást is a felesége révén akart, és ezért nem szégyellte meg is zsarolni a gyerekei anyját egy titokban készített hangfelvétellel” – írta a posztban az államtitkár.
Olyan mondatokat, amelyektől bő egy hete hangos a sajtó, mint például a „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, valamint szja-emelési terveket, Kötcsén biztos nem hallott Magyar Péter sem. „De most az ő hazugságaiktól és adóemelési terveiktől hangos a sajtó. Ezért kétségbeesetten egy újabb agresszív akcióval próbálja elterelni a figyelmet. Szeretetországról beszél, de most is csak uszítani, provokálni és gyűlölködni tud. Azokat pfujolja majd, akiknél smúzolt pár éve. Ő ilyen.” – foglalta össze Magyar Péter jellemét Rétvári Bence.
A miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében arról írt a Harcosok Klubja tagjainak, hogy
a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy hazánkban is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen.
„Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi, rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis barátunkra. Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani” – jelentettte ki Orbán Viktor.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.