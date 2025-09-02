Rétvári Bence: Most, hogy nem az első sorban tapsol Orbán Viktornak, balhézni megy Magyar Péter Kötcsére

Hagyományosan az őszi politikai szezon kezdetén rendezik a kötcsei polgári pikniket, amelynek a főszervezője a a Polgári Magyarországért Alapítvány, és ahol Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tart politikai helyzetértékelést. Magyar Péter valószínűleg zokon vette, hogy idén sem mehet be az eseményre – a korábbi években Varga Judit férjeként, vagyis kísérőként mehetett, és minden bizonnyal az első sorból tapsolt ott is Orbán Viktornak. Így a Facebook-oldalán közölte, hogy vasárnap Kötcsére utazik, a követőit pedig arra kérte, tartsanak vele – írja a Ripost.

„Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért a bejárat elé megy balhézni” – írta közösségi oldalán Rétvári Bence.

Magyar Péter miért érdekes? Mond újat? Nem. Mond eredeti gondolatot? Nem. Hallottunk tőle olyat, amit a baloldal politikusaitól és a külföldről finanszírozott médiától nem hallottunk? Nem. Akkor ő miért is érdekes? Mert az igazságügy-miniszter volt a felesége. Ennyi és semmi több

– közölte.

Balhézni akar, másra nem képes

„Most kísérőként nem jut be. Most nem tud Orbán Viktornak az első sorban tapsolni. Most nem tudja magát jól fizető pozíciókra beajánltatni. The MAN, ahogy magát hívja. A férfi, aki mindent a feleségének köszönhet. Akinek nincs egyéni teljesítménye. Aki jól fizető állást is a felesége révén akart, és ezért nem szégyellte meg is zsarolni a gyerekei anyját egy titokban készített hangfelvétellel” – írta a posztban az államtitkár.

Kísérőként már nem tud tapsolni, marad a balhé (Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok)

Olyan mondatokat, amelyektől bő egy hete hangos a sajtó, mint például a „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, valamint szja-emelési terveket, Kötcsén biztos nem hallott Magyar Péter sem. „De most az ő hazugságaiktól és adóemelési terveiktől hangos a sajtó. Ezért kétségbeesetten egy újabb agresszív akcióval próbálja elterelni a figyelmet. Szeretetországról beszél, de most is csak uszítani, provokálni és gyűlölködni tud. Azokat pfujolja majd, akiknél smúzolt pár éve. Ő ilyen.” – foglalta össze Magyar Péter jellemét Rétvári Bence.

Megtörténhet az, ami Csehországban, Babissal?

A miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében arról írt a Harcosok Klubja tagjainak, hogy

a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy hazánkban is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen.

„Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi, rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis barátunkra. Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani” – jelentettte ki Orbán Viktor.