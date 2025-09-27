Meglepő időjárást jósolnak a hétvégére, erre készülj!

Az ősz az egyik legkiszámíthatatlanabb évszak. Átlagosan egy lassú lehűlésre és csapadékra számítanak az emberek, de vannak olyan időszakok, amikor igazán meglephet minket az időjárás. Az utóbbi napokban borús, csapadékos idő volt a jellemző. Hétvégén azonban ismét változás jön.

Újra változik az időjárás, kisüt a nap a hétvégén Fotó: Gál Gábor

Így alakul a hétvége időjárása:

Szombaton lassan szakadozni fog a felhőzet. A borús égbolt délutánra felderül és főleg keleten fog kisütni a nap. Az ország felhősebb részeiben azonban még mindig számíthatunk csapadékra, de ezek csak kisebb záporok lesznek. Ezen felül a csapadék esélye az idő előrehaladtával csökkenni fog. A hőmérséklet 20 fok körül fog alakulni.

Vasárnap változóan borús időre számíthatunk. A felhőzet és a napsütés fogja váltani egymást szinte egész nap. A felhőzet nem lesz elég erős ahhoz, hogy csapadékot hordozzon, ezért nem valószínű, hogy esni fog az eső. A hét utolsó napján 20-22 fok körül tetőzik a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.