Végképp búcsút mondhatunk a melegnek! – Ilyen időjárás vár ránk a héten

A következő napokban még velünk marad az eső. Vasárnapra azonban kitisztulhat az időjárás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 06:00
időjárás esős időjárás ősz

Az esőzések még kitartanak velünk szombatig, vasárnapra azonban feloszladozik a felhőzet és újra napos időjárásra számíthatunk az ország több pontján. A jó időt csak az erős széllökések zavarhatják meg – írja a Köpönyeg. – Úgy tűnik, végképp búcsút mondhatunk a melegnek!

Vasárnapra kitisztulhat az időjárás.
Vasárnapra kitisztulhat az időjárás. Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Csapadékos időjárásra számíthatunk

Péntek

A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Szombat

Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók.

Vasárnap

Változó felhőzet ígérkezik, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik.

Hétfő

A felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti légmozgás sok helyen megélénkül, néhol erősebb széllökés is kísérheti. A minimum 3 és 10 fok között alakul, a legmelegebb órákban 16 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
