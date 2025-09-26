Végképp búcsút mondhatunk a melegnek! – Ilyen időjárás vár ránk a héten

Az esőzések még kitartanak velünk szombatig, vasárnapra azonban feloszladozik a felhőzet és újra napos időjárásra számíthatunk az ország több pontján. A jó időt csak az erős széllökések zavarhatják meg – írja a Köpönyeg. – Úgy tűnik, végképp búcsút mondhatunk a melegnek!

Vasárnapra kitisztulhat az időjárás. Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Csapadékos időjárásra számíthatunk

Péntek

A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható.

Szombat

Délnyugaton kitart a borús idő, helyenként esővel, míg az ország északkeleti térségében már változóan felhős, időnként napos időszakok is lehetnek. A csúcsértékek 17 és 22 fok között várhatók.

Vasárnap

Változó felhőzet ígérkezik, északkelet felé haladva több napsütéssel. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20-21 fok körül tetőzik.

Hétfő

A felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti légmozgás sok helyen megélénkül, néhol erősebb széllökés is kísérheti. A minimum 3 és 10 fok között alakul, a legmelegebb órákban 16 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.