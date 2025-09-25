Zord arcát mutatja az ősz: záporral, zivatarral

A tíz fokos lehűlést követően, csapadékból sem lesz hiány a következő napokban. Záporok, zivatarok tarkítják időjárásunkat.
Csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
A ködfoltok megszűnése után marad a borongós idő, csak estefelé csökken ÉK felől a felhőzet. Elszórtan még eshet az eső. 19 fok körül tetőzik mindössze a hőmérséklet.
Szombaton délnyugaton marad a borús idő szórványos csapadékkal. Az ország északkeleti felén már változóan felhős idő jöhet. 12 és 22 fok közötti maximumok várhatók.
Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, északkelet felé haladva több napsütéssel. Élénk marad az északkeleti szél. 20-21 fok valószínű - írja a koponyeg.hu
