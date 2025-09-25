Zord arcát mutatja az ősz: záporral, zivatarral

Csütörtökön erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz élénk, néhol erős az északkeleti szél. 15 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.

Záporok, zivatarok lesznek országszerte Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Pénteken is lesznek záporok

A ködfoltok megszűnése után marad a borongós idő, csak estefelé csökken ÉK felől a felhőzet. Elszórtan még eshet az eső. 19 fok körül tetőzik mindössze a hőmérséklet.

Szombaton délnyugaton marad a borús idő szórványos csapadékkal. Az ország északkeleti felén már változóan felhős idő jöhet. 12 és 22 fok közötti maximumok várhatók.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, északkelet felé haladva több napsütéssel. Élénk marad az északkeleti szél. 20-21 fok valószínű - írja a koponyeg.hu