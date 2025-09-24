Őszi hidegfront csap le az országra – markáns időjárás érkezik a napokban

A hét közepén hűvös, borongós időre számíthatunk, szerdán sokfelé esővel, záporral, keleten néhol zivatarral, miközben az erősödő északkeleti szél tovább csökkenti a hőérzetet. Csütörtökön marad a szeles, borús időjárás, többfelé ismét csapadékkal, a hőmérséklet 19–22 fok körül alakul. Péntektől fokozatosan csökken a csapadék esélye, szombatra pedig egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütésre van kilátás – írja a Köpönyeg.

Ilyen időjárás vár ránk a következő napokban. Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Szerda

Túlnyomóan borongós, sokfelé borult idő valószínű, szórványosan esővel, záporral, keleten néhol zivatarral. Az északkeleti szél egyre erősebbé válik. A hőmérséklet visszaesik, mindössze 15–25 fokot mérhetünk.

Csütörtök

Marad a szeles, borús időjárás, ismét több helyen előfordulhat csapadék. A délutáni órákban 19 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk.

Péntek

Erősen felhős, időnként borult időre van esély, de csak elszórtan alakulhat ki eső vagy zápor. A hőmérséklet 14 és 23 fok között mozoghat.

Szombat

Egyre nagyobb területen felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, délután már több órára kisüthet a nap. A keleti, északkeleti szél továbbra is élénk, néhol erős marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb 16 és 23 fok körül várható.