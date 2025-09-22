Így búcsúzik a vénasszonyok nyarától Horváth Éva

Kisfiával posztolt az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva is érzi az ősz eljöttét.
Meg kell hagyni, mostanában a szélsőséges időjárásnak hála nem könnyű felkészülten köszönteni az őszt, mivel a nagy melegek miatt még jócskán bennünk van a nyár érzete. A sztárok is kihasználják a jó időt: van, aki itthon ment el nyaralni, más Görögországban süttette magát, mint például Tolvai Reni. De az ősz lassan beköszönt, amit nem csak mi, de a hírességek is éreznek. Horváth Éva például a vénasszonyok nyarát búcsúztatta el Insta-oldalán.
Bizony a sztároknak is elkezdődött az újabb év, már ami a sulit vagy az óvodát jelenti. A koránkelős időszak pedig egyértelműen azt jelzi: ez bizony már nem a nyár! Egy szellemes poszt keretein belül az egykori szépségkirálynő is elköszönt a legnaposabb évszaktól.
Hivatalosan is itt van az ősz. Szerencsére még egy csodálatos napos hétvége is megadatott a vénasszonyoknak
– írta közösségi oldalán egy kisfiával közös fotó mellé. Éva és gyermeke egyébként a bejegyzés tanúsága szerint a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogatott el.
