RETRO RÁDIÓ

Így búcsúzik a vénasszonyok nyarától Horváth Éva

Kisfiával posztolt az egykori szépségkirálynő. Horváth Éva is érzi az ősz eljöttét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 21:40
Horváth Éva állatkert kikapcsolódás

Meg kell hagyni, mostanában a szélsőséges időjárásnak hála nem könnyű felkészülten köszönteni az őszt, mivel a nagy melegek miatt még jócskán bennünk van a nyár érzete. A sztárok is kihasználják a jó időt: van, aki itthon ment el nyaralni, más Görögországban süttette magát, mint például Tolvai Reni. De az ősz lassan beköszönt, amit nem csak mi, de a hírességek is éreznek. Horváth Éva például a vénasszonyok nyarát búcsúztatta el Insta-oldalán.

Horváth Éva
Horváth Éva búcsúzik a nyártól Fotó: MW

Horváth Éva fiával együtt búcsúzik

Bizony a sztároknak is elkezdődött az újabb év, már ami a sulit vagy az óvodát jelenti. A koránkelős időszak pedig egyértelműen azt jelzi: ez bizony már nem a nyár! Egy szellemes poszt keretein belül az egykori szépségkirálynő is elköszönt a legnaposabb évszaktól.

Hivatalosan is itt van az ősz. Szerencsére még egy csodálatos napos hétvége is megadatott a vénasszonyoknak

– írta közösségi oldalán egy kisfiával közös fotó mellé. Éva és gyermeke egyébként a bejegyzés tanúsága szerint a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogatott el.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu