Így búcsúzik a vénasszonyok nyarától Horváth Éva

Meg kell hagyni, mostanában a szélsőséges időjárásnak hála nem könnyű felkészülten köszönteni az őszt, mivel a nagy melegek miatt még jócskán bennünk van a nyár érzete. A sztárok is kihasználják a jó időt: van, aki itthon ment el nyaralni, más Görögországban süttette magát, mint például Tolvai Reni. De az ősz lassan beköszönt, amit nem csak mi, de a hírességek is éreznek. Horváth Éva például a vénasszonyok nyarát búcsúztatta el Insta-oldalán.

Horváth Éva búcsúzik a nyártól Fotó: MW

Horváth Éva fiával együtt búcsúzik

Bizony a sztároknak is elkezdődött az újabb év, már ami a sulit vagy az óvodát jelenti. A koránkelős időszak pedig egyértelműen azt jelzi: ez bizony már nem a nyár! Egy szellemes poszt keretein belül az egykori szépségkirálynő is elköszönt a legnaposabb évszaktól.

Hivatalosan is itt van az ősz. Szerencsére még egy csodálatos napos hétvége is megadatott a vénasszonyoknak

– írta közösségi oldalán egy kisfiával közös fotó mellé. Éva és gyermeke egyébként a bejegyzés tanúsága szerint a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogatott el.