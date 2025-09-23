Könnyes búcsú a nyártól! Beköszönt az esős, borús, őszi időjárás

Kedden, szeptember 23-án az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten napos, száraz idő lesz, de még marad a fátyolfelhős időjárás. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Az időjárás őszies fordulatot vesz Fotó: freepik.com

Ilyen időjárás várható a hét további részében

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég szerdán, szeptember 24-én, és szórványosan eső is várható, zápor, zivatar mellett keleten. Egyre inkább megélénkül az északkeleti szél . Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön, szeptember 25-én folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű – írja a Köpönyeg előrejelzése.

Borult idő ígérkezik pénteken, szeptember 26-án, és többfelé fordulhat elő újabb eső vagy záporeső. A hőmérséklet 13 és 22 fok közé csökken.