RETRO RÁDIÓ

Könnyes búcsú a nyártól! Beköszönt az esős, borús, őszi időjárás

A nyári meleg szeptember után éles őszi váltás következik. Az időjárás a következő napokban egész más arcát mutatja majd!

Megosztás
Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.23. 06:00
időjárás borongós idő eső előrejelzés

Kedden, szeptember 23-án az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel szemben délkeleten napos, száraz idő lesz, de még marad a fátyolfelhős időjárás. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.

Az időjárás őszies fordulatot vesz
Az időjárás őszies fordulatot vesz Fotó: freepik.com 

Ilyen időjárás várható a hét további részében

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég szerdán, szeptember 24-én, és szórványosan eső is várható, zápor, zivatar mellett keleten. Egyre inkább megélénkül az északkeleti szél . Mindössze 15 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk.

Csütörtökön, szeptember 25-én folytatódik a borongós, erősen felhős, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. Délután csak 19-22 fok valószínű – írja a Köpönyeg előrejelzése.

Borult idő ígérkezik pénteken, szeptember 26-án, és többfelé fordulhat elő újabb eső vagy záporeső. A hőmérséklet 13 és 22 fok közé csökken.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu