Őszi fesztivál kezdődik Budapesten, kiváló programok várnak mindenkit

Mit jelent ma kortársnak lenni? Hogyan kapcsoljuk össze a múltat és a jelent? Lehetséges egy egész városból színpadot alakítani? Ezekre és sok más kérdésre is választ kaphatnak az érdeklődők a Budapesti Őszi Fesztivál keretében.

Budapesti Őszi Fesztivál

A fesztivál, a szokványos műfaji ajánlók mellett, idén előre kidolgozott tematikus koncepciók szerint is csoportosítja repertoárját. A felhozatalba „ébren álmodók” néven kerülnek azok a produkciók, melyek korunk ellentmondásait és a jelen tébolyát értelmezik művészetükkel, az „együtt mozdulók” a fizikai színház és kortárstánc, falfestészet, a parkour és egyéb urbánus mozgásformák szerelmeseit célozzák, a „várost belakók” kifordítják magukból az utcákat, köztereket és múzeumokat, míg az „egymást építők” számára előbbre valók a közösségek és szolidaritás, mint az egyén és a hírnév. A fővárosi kerületek is kiveszik a részüket a műsorból, de a Budapesti Őszi Fesztivál szeptember 26-a és október 10-e között nemzetközi társulatokat, darabokat is vendégül lát Budapesten.



123 éve nincs velünk a farmernadrág névadója

1902. szeptember 26-án hunyt el Levi Strauss, amerikai iparos, akinek nevét az ikonikus Levi’s farmernadrágok és ruházati termékek a mai napig őrzik.

Tompos Kátya (1983–2024) – kiállítás

A Bajor Gizi Színészmúzeum időszaki kiállítása Tompos Kátya tragikusan rövidre szabott színházi pályafutására emlékezik. Tompos Kátya az operett-musical osztályban 2005-ben szerzett diplomát, a rendezők mégsem úgy tekintettek rá, mint a kiválóan éneklő, ideális naivára. Művészi sokszínűségének, jellemábrázoló tehetségének, természetes játékának köszönhetően sokféle szerepet alakított 2003 és 2021 között. A nagy sikerű zenés színjátékok mellett görög tragédiában, Shakespeare-darabokban, klasszicista francia drámában és kortárs szerzők műveiben is szerepelt. A szeptember 28-ig látogatható kiállításon az emlékezetes alakításokról készült fotográfiák mellett a családi albumokban őrzött dokumentumokat is láthatják a látogatók.

Szeptember 27-e az idegenforgalom világnapja

A turizmus világnapját 1980 óta minden év szeptember 27-én ünnepeljük. Az Idegenforgalmi Világszervezet azzal a céllal hívta életre a világnapot, hogy általa előmozdítsa a turizmus fejlődését. A turisztikai szakma ennek keretében széles körű összefogás keretében, számos akcióval igyekszik felhívni a figyelmet a vendégszeretet fontosságára.