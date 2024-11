A tragikusan fiatalon elhunyt Tompos Kátya Budapest Díszpolgára elismerésben részesült

Tompos Kátya későn kért segítséget. A mindössze 41 éves énekesnő titokban tartotta, hogy évek óta halálos kórral küzd. Nem szerette volna, ha az emberek sajnálják, ezért nem szólt szinte senkinek. A halála előtt egy hónappal azonban nem volt más lehetőség, mint nyilvánosságra hozni a hírt, mivel a daganatos betegség egy olyan ritka válfaja támadta meg a szervezetét, amelynek a kezelése egyszerűen megoldhatatlan anyagi terhet jelentett a családnak. A népszerű művészért az egész ország összefogott, hetek alatt annyi pénz gyűlt össze, amennyi elég lett volna, de Kátya ezt már sajnos nem élhette meg... 2024 május 31-én örökre lehunyta a szemét.

Tompos Kátya 1983 - 2024 (Fotó: Imre György)

Tompos Kátya elismerése

A kivételes tehetségű színésznő halála mindenkit sokkolt. Nem csoda, hiszen azon kevés közszereplők közé tartozott, akiket tényleg mindenki szeret és elismer. A munkássága, a színpadi játéka, az elképesztő énektudása kiemelte őt a kortársai közül... A családja, a barátai és a kollégái is azt szerették volna, ha olyan méltó emléket állíthatnak neki, amivel a halála ellenére is halhatatlanná tehetik. Most úgy tűnik, meg is érkezett az örökkévalóságnak egy szelete: Budapest 151. születésnapja alkalmából pénteken átadták a Budapestért díjat, a Pro Urbe Budapest díjat és a Budapest Díszpolgára elismeréseket a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A díjazottak között több neves művész is van, köztük Benedek Miklós, aki Tompos Kátyához hasonlóan szintén Posztumusz Budapest Díszpolgára elismerésben részesült.