Megőrült az időjárás: 17 vármegyére adtak ki riasztást!

Felemásan indul az ősz, a szeptember elsejei tanévkezdés után eső, napsütés és szél váltogatja egymást a csúcshőmérséklet egyik nap 34, a másik nap már csak 26 fok lesz.

Nem árt, ha a következő napokban kéznél lesz az esernyő (Fotó: unsplash)

A HungaroMet veszélyjelzése szerint kedden az ország nyugati megyéiben, szerdán azonban szinte az egész országra, egészen pontosan 17 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt.

Szerdán megint leszakad az ég (Fotó: met.hu)

Lássuk, milyen időt jósol a Köpönyeg.hu meteorológiai portál a következő napokra!

Kedden a napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak.

Szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett az északnyugati szél is megerősödik. A hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik.

Csütörtökön derűs, nyárias idő várható, délután 29–30 fok valószínű. A délies szél mérsékelt marad.