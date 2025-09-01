Sorsfordító eseményeket hoz ősszel a Szaturnusz, a karma bolygója: ezeket a csillagjegyeket érinti!

Az ősz beköszönte meglepetéseket tartogat nekik.
Néhány csillagjegy számára meghatározó események jönnek az év második felében. A szeptember nemcsak az ősz kezdetét jelenti, hanem az év egyik legintenzívebb időszakát is, hiszen a fogyatkozások szezonjában járunk. Ez az a kozmikus tér, amikor sorsszerű fordulatok, végződések vagy újrakezdések történnek. Szeptember 1-jén a karma bolygója, a Szaturnusz ismét belép a Halak jegyébe, így 2023 óta visszatérő témák újra előkerülhetnek.
Most a lelki tisztulás és a testi egészség kerül előtérbe. Figyelj a pihenésre, és keress új megoldásokat a harmónia megőrzésére.
Baráti köröd átalakulhat, a valódi kapcsolatok maradnak. Egy új ember érkezhet, aki sorsfordító szerepet hozhat.
A karriered ismét fókuszba kerül. Kitartással és türelemmel most nagy lépést tehetsz előre.
Új tanulságok várnak utazás, tanulás vagy hit kérdésében. Most belső utazásod is fontosabb lehet, mint a külső.
Intimitásban és anyagiakban jönnek felismerések. A múlt sebeit elengedve valódi gyógyulás kezdődhet.
Párkapcsolataid próbára tehetnek. Csak az marad meg, ami valóban összhangban van a sorsoddal.
Munka és egészség terén változások jönnek. Ha beépíted az új szokásokat, hosszú távon erősebbé válsz.
Szerelemben és kreativitásban sorsfordító események jönnek. Engedd el a mérgező mintákat, és nyílj meg az új kezdeteknek.
Otthon és család területén érkezik változás. Lehet költözés, átalakítás vagy több felelősségvállalás is.
Kommunikációdban, gondolkodásodban érnek be a tanulságok. Tisztábban láthatod, merre kell haladnod.
Anyagi ügyekben fontos döntések várnak. Légy tudatos, és most inkább az alapokra építs, mint a gyors nyereségre.
Újra sorsfordító időszak kezdődik számodra. Több felelősséget kapsz, de ez segít abban, hogy hitelesebb és erősebb legyél – írja a People.
