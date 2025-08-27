Papírtölcsér, hínárszósz és csengőceremónia - így ünneplik a tanév első napját világszerte

Szeptember elseje közeledtével az iskolakezdés kerül a középpontba. A szülők tanszereket vagy új tornacipőt vásárolnak. Van, aki orvosi vizsgálatra viszi az iskolába készülő gyermekét, hogy kiderüljön: készen áll-e az immunrendszere a tanévkezdésre. Számos országban azonban a tanévkezdéshez szokatlan, számunkra idegen és furcsa tradíciók kötődnek. Összegyűjtöttük a legérdekesebb iskolakezdési rituálékat.

Világszerte érdekes rituálék kötődnek az iskolakezdéshez. Fotó: Nemeth Andras Peter

A németországi Schultüte

Német nyelvterületeken a szülők egy színes, papírból vagy kartonból készült tölcsért ajándékoznak az első osztályosoknak. Ez a Schultüte, azaz iskolatölcsér, ami édességekkel, apró játékokkal és tanszerekkel van teli. Azért adják ezt a szülők az elsősöknek, hogy megédesítsék és megkönnyítsék az első iskolakezdést. Ennek a német hagyománynak a gyökerei egészen az 1800-as évek elejére nyúlik vissza, és mivel az oktatás fontosságát hangsúlyozza, ez a mai napig létező iskolakezdési rituálé.

Az iskolatölcsér a magyarországi német nemzetiségi iskolákban is népszerű. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Oroszország és az "Első Csengő" ceremónia

Oroszországban akkor is megünneplik a szeptember 1-jét, ha szombatra vagy vasárnapra esik. Ezen a jeles napon, amit a "Tudás Napjának" neveznek, az elsős diákok virágot visznek a tanáraiknak az iskolába. A szokás része, hogy a virágért cserébe lufit kapnak a gyerekek. Ezen a napon vesznek részt a diákok az "Első Csengő" ceremóniában is, amikor idősebb, gyakran végzős tanulók veszik a nyakukba az elsősöket, akik harangot kongatnak.

Az "Első Csengő" ceremónia ma is dívik Fotó: AFP / AFP

Japán - nagytakarítás, jó szerencsét hozó ebéd és randoszeru

Japánban a tanévkezdés egybeesik a tavaszi nagytakarítás időszakával. Az o-szódzsi szó szerint nagytakarítást jelent, de ez egy olyan bevett szokás neve is, miszerint az otthonokon túl a munkahelyeket, de még az iskolákat is közösen kitakarítják. Az iskolákban az o-szódzsi a mindennapok része, nem csak egy iskolakezdéshez kötött tradíció, bár az első napi nagytakarítás fontosabb, mint a többi; az új tanév köszöntését jelképezi. A szülők különleges ebédet csomagolnak az iskolásoknak az iskolakezdéskor. A menü általában rizst, fürjtojást és hínárszószt tartalmaz - minden alapanyag a jószerencsét szimbolizálja, de a gyerekek randoszerut is kapnak. Ez egy olyan bőrből vagy bőrhatású anyagból készült, keményített hátizsák, amit a gyerekek hagyományosan az első év elkezdésekor kapnak.