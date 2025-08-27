Papírtölcsér, hínárszósz és csengőceremónia - így ünneplik a tanév első napját világszerte

Közeledik szeptember elseje. A világ számos országában az iskolakezdés dátuma eltér - akár csak a rituálék, amivel a jeles napot ünneplik.
Szeptember elseje közeledtével az iskolakezdés kerül a középpontba. A szülők tanszereket vagy új tornacipőt vásárolnak. Van, aki orvosi vizsgálatra viszi az iskolába készülő gyermekét, hogy kiderüljön: készen áll-e az immunrendszere a tanévkezdésre. Számos országban azonban a tanévkezdéshez szokatlan, számunkra idegen és furcsa tradíciók kötődnek. Összegyűjtöttük a legérdekesebb iskolakezdési rituálékat.
Német nyelvterületeken a szülők egy színes, papírból vagy kartonból készült tölcsért ajándékoznak az első osztályosoknak. Ez a Schultüte, azaz iskolatölcsér, ami édességekkel, apró játékokkal és tanszerekkel van teli. Azért adják ezt a szülők az elsősöknek, hogy megédesítsék és megkönnyítsék az első iskolakezdést. Ennek a német hagyománynak a gyökerei egészen az 1800-as évek elejére nyúlik vissza, és mivel az oktatás fontosságát hangsúlyozza, ez a mai napig létező iskolakezdési rituálé.
Oroszországban akkor is megünneplik a szeptember 1-jét, ha szombatra vagy vasárnapra esik. Ezen a jeles napon, amit a "Tudás Napjának" neveznek, az elsős diákok virágot visznek a tanáraiknak az iskolába. A szokás része, hogy a virágért cserébe lufit kapnak a gyerekek. Ezen a napon vesznek részt a diákok az "Első Csengő" ceremóniában is, amikor idősebb, gyakran végzős tanulók veszik a nyakukba az elsősöket, akik harangot kongatnak.
Japánban a tanévkezdés egybeesik a tavaszi nagytakarítás időszakával. Az o-szódzsi szó szerint nagytakarítást jelent, de ez egy olyan bevett szokás neve is, miszerint az otthonokon túl a munkahelyeket, de még az iskolákat is közösen kitakarítják. Az iskolákban az o-szódzsi a mindennapok része, nem csak egy iskolakezdéshez kötött tradíció, bár az első napi nagytakarítás fontosabb, mint a többi; az új tanév köszöntését jelképezi. A szülők különleges ebédet csomagolnak az iskolásoknak az iskolakezdéskor. A menü általában rizst, fürjtojást és hínárszószt tartalmaz - minden alapanyag a jószerencsét szimbolizálja, de a gyerekek randoszerut is kapnak. Ez egy olyan bőrből vagy bőrhatású anyagból készült, keményített hátizsák, amit a gyerekek hagyományosan az első év elkezdésekor kapnak.
Indiában a tanévkezdéskor a gyerekek édességet, tanszereket kapnak. Ebben az országban általában késő májusban-kora júniusban csengetnek be először, de ekkor van a monszun szezonja is. Épp ezért jár praktikus ajándék a gyerekeknek: esernyő vagy esőkabát. Különösen az ország déli részén szokás egy ceremónia, amikor a gyerekek az iskolakezdés alkalmából egy tál rizsbe írnak betűket az ujjukkal. Ez a hindu rituálé a gyermek hivatalos beavatását jelképezi az oktatásba. De a rizsbe rajzolt betűkkel egyúttal áldást kérnek a bölcsesség istenétől.
