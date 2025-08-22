Leszakad az ég, kettészakad az ország: 13 vármegyére adtak ki riasztást

A csütörtöki lehűlés és csapadék pénteken tovább folytatódik, igaz, augusztus 22-én már „csak” 13 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt.

Szükség lesz esernyőre, vízálló lábbelire (Fotó: unsplash)

A HungaroMet veszélyjelzési térképe jól mutatja, hogy szakad ketté az ország. Úgy tűnik, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megússza a kiadós zivatart, ezekre a vármegyékre ugyanis nem adtak ki elsőfokú riasztást péntekre.

Fotó: met.hu



S hogy milyen idő vár ránk a következő napokban? Íme a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa!

Pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Hétfőn sok napsütés várható, csak kevés felhő zavarja a napsütést. Nem lesz csapadék. 25 és 30 fok közé erősödhet a felmelegedés.