Leszakad az ég, kettészakad az ország: 13 vármegyére adtak ki riasztást

Tényleg mindig elromlik az idő augusztus 20-a után?

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.22. 06:00
elsőfokú riasztás prognózis zivatar

A csütörtöki lehűlés és csapadék pénteken tovább folytatódik, igaz, augusztus 22-én már „csak” 13 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást zivatar miatt.

Szükség lesz esernyőre, vízálló lábbelire (Fotó:  unsplash)

A HungaroMet veszélyjelzési térképe jól mutatja, hogy szakad ketté az ország. Úgy tűnik, Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megússza a kiadós zivatart, ezekre a vármegyékre ugyanis nem adtak ki elsőfokú riasztást péntekre.

Fotó: met.hu


S hogy milyen idő vár ránk a következő napokban? Íme a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa!

Pénteken erősen gomolyfelhős időre van kilátás. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az ÉNy-i szél erős lesz. Reggel 14, délután 24 fok valószínű.
Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.
Hétfőn sok napsütés várható, csak kevés felhő zavarja a napsütést. Nem lesz csapadék. 25 és 30 fok közé erősödhet a felmelegedés.

